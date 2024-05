Evjen avgjorde slitekamp for Bodø/Glimt – Bjørkan av med skade

(Bodø/Glimt - Strømsgodset 1-0). Håkon Evjen sørget for at Bodø/Glimt vant 1-0 mot Strømsgodset i Eliteserien. Et skår i gleden var at nøkkelspiller Fredrik Bjørkan måtte av med skade.