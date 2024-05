Seriegullet glipper for Reitens Chelsea – Haug scoret for Liverpool i dramatisk 4-3-seier

For Chelsea er det seks poeng opp til Manchester City med en målforskjell som er åtte mål svakere enn konkurrentens. To kamper gjenstår for City, mens Chelsea har enda en til gode.

Chelsea har vunnet serien fire år på rad. Nå ser det ut til at Manchester City vinner for første gang siden 2016.

Guro Reiten kom inn etter 66 minutter og gjorde en god figur. Maren Mjelde satt hele kampen på benken for Chelsea.

Liverpools Sophie Román Haug utlignet til 1-1 fem minutter ut i 2. omgang. Liverpool tok deretter ledelsen ved midtstopper Gemma Bonner før kampen tok helt av i det 80. minutt:

Reiten slo en nydelig gjennombruddspasning til Marie Höbinger som så fant Aggie Beever-Jones i feltet, og da var det kamp igjen med 2-2. Liverpool slo tilbake i neste minutt ved Leanne Kiernan. Et selvmål sørget for enda mer drama på tampen. Bonner headet inn sitt andre mål, og 4-3-seieren var et faktum.

Manchester City har igjen Arsenal på 3.-plass og Aston Villa (7). Chelsea møter Bristol City, Tottenham og Manchester United.

Sesongen avsluttes 18. mai.

