Olympiakos sjokkerte Aston Villa – Brugge med overtidstap

El Kaabi sendte gjestene fra Hellas opp i 2-0 før halvtimen spilt i Birmingham. Hjemmelaget kom tilbake ved hjelp av scoringer fra Ollie Watkins og Moussa Diaby, men etter en snau time fullbyrdet El Kaabi hattricket fra straffemerket.

I etterkant la Santiago Hezze på til 4-2 og sørget for at Villa har et vanskelig utgangspunkt foran returkampen i Hellas om én uke. Med ti minutter igjen fikk Douglas Luiz mulighet til å redusere på straffespark, men brasilianeren skjøt utenfor.

Tapet var tungt for et Villa-lag som har spilt godt i hjemlig liga denne sesongen. Foreløpig ligger de på fjerdeplass som gir plass i mesterligaen neste sesong.

Hugo Vetlesen og Antonio Nusa startet begge på benken for Brugge i 2-3-tapet for Fiorentina på bortebane.

Riccardo Sottil og Andrea Belotti scoret for vertene, mens Hans Vanaken og Igor Thiago sørget for at legen var likt etter en times spill. På overtid ble M'Bala Nzola matchvinner.

Brugge må klare seg uten midtbanespilleren Raphael Onyedika i neste kamp etter at han pådro seg to gule kort og ble utvist torsdag.

Vetlesen ble byttet inn ti minutter før slutt, mens Nusa ble sittende på benken. Returkampen spilles førstkommende onsdag.

Finalen er lagt til greske Aten 29. mai.

