Norsk fotball oppretter eget VAR-utvalg – klubbene kan melde inn situasjoner

Grepet blir gjort på initiativ fra interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball.

– Dette er et godt tiltak som vil bidra til økt forståelse for både bruken av VAR og dommerrollen. Det er fint å få andre perspektiver på vår rolle og bruken av VAR, sier dommersjef Terje Hauge.

– Så håper jeg at klubbene er flinke til å melde inn, slik at vi får en diskusjon og en åpenhet rundt hvordan både spillere, trenere og dommere tenker rundt gitte situasjoner, legger han til.

Utvalget opprettes i samarbeid med Norges Fotballforbund. Medlemmene har erfaring fra ulike roller i fotballen:

* Jon Skjervold (tidligere toppdommer)

* Jostein Grindhaug (tidligere topptrener)

* Tom Høgli (tidligere toppspiller)

* Roar Johansen (NFF-ansatt, utvalgets sekretær)

Klubbene kan etter hver runde melde inn VAR-situasjoner. Hensikten er å vurdere dem og gi økt kunnskap om hvordan videodømming bør brukes.

Det blir påpekt at utvalgets arbeid ikke blir en fasit eller på noen måte overprøver dommermiljøet.

Sportssjef Erik Hoftun i Norsk Toppfotball er fornøyd med at utvalget er på plass.

– Det er ikke like glassklart for alle hvordan VAR benyttes i ulike situasjoner, eller hvor lista ligger for å ta i bruk verktøyet. Dette er et godt tilbud til klubbene som vi i NTF har tro på vil være med på å øke kunnskapsnivået og heve debatten rundt enkeltsituasjoner, sier han.