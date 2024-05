NFF avventende til avstemning om å utestenge Israel

– Vi får se hvordan vi skal forholde oss til det, sa Klaveness på en pressekonferanse på Ullevaal stadion torsdag.

Det gjenstår to uker til hun deltar på kongressen som i år er lagt til Thailands hovedstad Bangkok.

Palestinas fotballforbund (PFA) har bedt om taletid på Fifa-kongressen og kommet med forslag om at Det internasjonale fotballforbundet vedtar «passende sanksjoner» mot Israels fotballforbund (IFA) og israelske lag.

Palestinerne anklager Israel blant annet for brudd på menneskerettighetene, diskriminering og rasisme i sin nasjonale liga og brudd på Fifas vedtekter.

De vil be om at Fifa tar i bruk artikkel 4 i sine egne vedtekter, som strengt forbyr «enhver form for diskriminering mot et land … eller en folkegruppe», og PFA sier at ethvert brudd på disse forpliktelsene kan straffes med «suspensjon eller utelukkelse».

I praksis innebærer det at palestinerne ønsker at Fifa suspenderer eller utestenger IFA.

Israels krig i Gaza har pågått siden 7. oktober, da den palestinske Hamas-bevegelsen gikk til angrep mot det sørlige Israel og drepte rundt 1140 mennesker og tok rundt 250 gisler.