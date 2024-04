Finne får to kampers karantene: – En grei sak

Det bekrefter Eirik Lindstrøm, leder av NFFs disiplinærutvalg til VG.

– Dette opplevde vi som en grei sak. Verken mer eller mindre enn to kamper, sier Lindstrøm til avisen.

Brann-spissen ble sendt i dusjen etter en høy fot mot KFUM-keeper Emil Ødegaard. En VAR-sjekk gjorde at det gule kortet til Finne ble omgjort til rødt. Dermed måtte han ta den tunge veien over fotgjengerfeltet i Ekebergveien og i garderoben etter en snau halvtime.

I utgangspunktet skulle Finne bare stått over én kamp, men på grunn av et alvorlig brudd på spillereglene, blir suspensjonen på to kamper, melder VG.

I de to neste seriekampene tar Brann imot Rosenborg hjemme, før de gjester Lillestrøm. Utestengelsen gjelder ikke for cupkampene. Finne kan dermed spille borte mot Levanger onsdag.

