KFUM forsterker med tidligere Skeid-keeper – ingen sammenheng med Finne-smellen

Oslo-klubben melder om signeringen på egne nettsider tirsdag.

Der heter det at Lysgård-kontrakten ikke kommer som en konsekvens av at sisteskansen Emil Gundelach Ødegaard fikk seg en tøff smell i møte knottene til Branns Bård Finne søndag.

Keeperjakten startet allerede i forrige uke. Da ble det klart at en strekkskade vil holde en annen burvokter, William Da Rocha, ute av spill i et par-tre måneder.

– Vi hadde allerede begynt å sondere mulighetene før Emil fikk denne smellen. Nå gjorde Henri (Sørlie) en fantastisk inntreden mot Brann, men på sikt så skulle vi uansett styrke keeperteamet med William ute. Dette handler også om å ha en best mulig treningshverdag for keepergruppa og hele troppen for øvrig, sier Daniel Fredheim Holm, som holder i spakene rundt klubbens spillerlogistikk.

Han er glad for at det løste seg med Idar Lysgård, som har vært klubbløs siden han ga seg i Åsane ved nyttår.

Lysgård har en fortid i Skeid og Mjøndalen.

– Dette er selvsagt en fantastisk mulighet for meg. Nå har jeg ventet en stund, og da er jeg veldig glad for at dette ordnet seg, sier Lysgård i en uttalelse.

Han er aktuell for å vokte målet i cupkampen mot Sogndal på Fosshaugane onsdag.