Aalesunds keepertrener slutter på dagen etter 34 år: – Timingen kunne vært bedre

Det skriver Aalesund i en pressemelding og opplyser at Mathiesen går over til Sunnmøre Fotballkrets for å bli spillerutvikler.

– Timingen kunne sikkert vært bedre, men det var nå denne jobben dukket opp. Så slik ble det. Klubben sliter litt akkurat nå, men jeg er 100 prosent sikker på at AaFK kommer tilbake på toppnivå. AaFK er og forblir min klubb selv om arbeidsplassen blir et annet sted, sier Mathiesen.

Det stormer rundt 1. divisjonsklubben om dagen etter at de kun står med fire poeng etter fem serierunder. Det har ført til at de ligger nest nederst på tabellen.

TV 2 har den siste tiden meldt om misnøye i spillergruppen og avslørte tirsdag morgen at det hadde vært et oppvaskmøte mellom spillerne og trener Christian Johnsen.

– Spillergruppen har hatt et møte selv, de har sett på seg selv og hva de kan gjøre bedre. Det var et veldig bra initiativ. Så har spillerne, trenerne og sportssjefen i fellesskap hatt en prat i garderoben om hva vi forventer av hverandre. Og om veien videre, sa treneren til TV 2.

Senere tirsdag kveld skal de også holdes et styremøte i klubben, men styreleder Gunnar Haagensen har langt på vei fredet treneren, ifølge kanalen.

Frank Mathiesen har en lang fartstid i Aalesund. Den tidligere keeperen spilte for klubben mellom 1988 og 1991, før han returnerte i 1995 og representerte tangotrøyene til han la opp i 2003. Siden den tid har vært en del av trenerteamet.

