Ny Bjørlo-perle ga FFK årets første hjemmeseier: – Jeg har mye mer inne

FFK har ikke tapt siden serieåpningen mot Bodø/Glimt og imponerer i sitt første år i Eliteserien siden 2012. Seieren gjør at Fredrikstad er på 6.-plass. Sandefjord står fortsatt uten seier.

Morten Bjørlo ble dagens mann.

– Man må ta hatten av, sa FFK-trener Mikkjal Thomassen til Fredriksstad Blad.

Innledningen på sesongen har vært innholdsrik for 28-åringen. Først fikk han ikke være med Rosenborg på treningsleir, men ble senere inkludert. Ikke lang tid etter ble han klar for FFK.

– Jeg føler jeg har mye mer inne enn det jeg har fått ut. Det handler om å komme til et sted jeg kan få selvtillit og spille og vise meg fram. Jeg tror fortsatt det er mye mer inne, sa Bjørlo til Fredriksstad Blad.

Mot Sarpsborg ble han taklet stygt og slått helt ut. I de to siste kampene har han vært helt avgjørende med to lekre scoringer – begge helt oppe i vinkelen. Først mot Viking for en uke siden og så på søndag.

Bjørlo tok en berøring, orienterte seg og chippet ballen over den utrusende Sandefjord-keeperen.

– Det er en klassescoring, fastslo TV 2-ekspert Yaw Amankwah.

Sandefjord hadde noen kjempesjanser i den første omgangen, men maktet ikke å få ballen over streken. Deretter fikk Bjørlo muligheten da han ble spilt fram av Sondre Sørløkk og satte inn 1-0.

Fredrikstad har kommet godt i gang i årets sesong. Det etter å ha møtt lag som Bodø/Glimt, Brann og Viking. Odd, KFUM og Strømsgodset er de neste oppgavene for FFK i Eliteserien. Før det blir det Rosenborg i cupen til onsdag.

For Sandefjord venter Molde til helgen.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde fem

Fredrikstad – Sandefjord 1-0 (1-0)

Fredrikstad stadion, 6669 tilskuere.

Mål: 1-0 Morten Bjørlo (30).

Dommer: Espen Eskås.

Gult kort: Sigurd Kvile, Fredrikstad, Simon Amin, Sandefjord.

Lagene:

Fredrikstad (3-2-3-2): Jonathan Fischer – Brage Skaret (Mads Nielsen fra 88.), Sigurd Kvile, Maxwell Woledzi – Patrick Metcalfe, Stian Stray Molde (Simen Rafn fra 70.) – Sondre Sørløkk, Júliús Magnússon, Morten Bjørlo – Jeppe Kjær (Brandur Hendriksson fra 70.), Oscar Aga (Erlend Segberg fra 88.).

Sandefjord (4-3-3): Hugo Keto – Fredrik Pedersen, Fredrik Berglie, Stian Kristiansen, Christopher Cheng – Loris Mettler (Aleksander Damnjanovic Nilsson fra 82.), Filip Ottosson, Simon Amin (Sander Risan Mørk fra 82.) – Eman Markovic (Vetle Walle Egeli fra 82.), Alexander Ruud Tveter, Beltran Mvuka (Jakob Dunsby fra 58.).

Øvrige resultater: Fredrikstad – Sandefjord 1-0, KFUM Oslo – Brann 0-0, Lillestrøm – HamKam 1-1, Molde – Haugesund 2-1, Strømsgodset – Kristiansund 2-2, Tromsø – Sarpsborg 0-3, Odd – Viking 3-3. Rosenborg – Bodø/Glimt 1-3.

---