Full cuprunde 1. mai – dette er kamptidspunktene

– NFF har i dialog med NRK og TV 2 berammet kampene i 3. runde. I en krevende periode der kampene kommer tett, har vi søkt å beramme kampene på tidspunkter som gjør at reisebelastningen blir minst mulig for klubbene. Det at kampene spilles på 1. mai gjør dette noe enklere, sier leder av NFFs konkurranseavdeling, Nils Fisketjønn.

De 16 oppgjørene har blitt fordelt på fire kamptidspunkter: 14.30, 16.00, 18.00 og 19.00.

Avspark klokken 14.30:

Bodø/Glimt – Lillestrøm, Levanger – Brann, Ranheim – Raufoss, Sogndal – KFUM Oslo, Egersund – HamKam, Eidsvold Turn – Åsane, Kjelsås – Lysekloster, Fredrikstad – Rosenborg.

Avspark klokken 16.00:

Tromsdalen – Viking, Hødd – Molde, Sandnes Ulf – Odd, Arendal – Bryne, Strømsgodset – Kristiansund, Vålerenga – Tromsø (vises på NRK).

Avspark klokken 18.00:

Råde – Sarpsborg 08 (vises på TV 2).

Avspark klokken 19.00:

Alta – Stabæk.

Det har vært flere cupbomber allerede i årets turnering. I 1. runde røk eliteserielagene Haugesund og Sandefjord ut for henholdsvis Torvastad og Fløy. Resten av eliteserielagene berget seg videre fra 2. runde.

Molde er regjerende norgesmestere etter at de slo Bodø/Glimt 1-0 i fjorårets finale. Årets utgave avgjøres 7. desember på Ullevaal stadion.

