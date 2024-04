Håndballen flytter NM-finalene tilbake til romjula

Grepet betyr at håndball-NM igjen skal avgjøres i romjula. De siste sesongene er siste fase av turneringen blitt avgjort med semifinaler og finaler i samme helg i Arendal.

Disse kampene ble i fjor spilt i mai, mens de i år ble lagt til februar. Man må tilbake til 2020 for å finne sist gang norgesmesterne ble kåret på tampen av året.

– Vi har vært fornøyde med arrangementene i Sør Amfi, og vi vil takke for ØIF Arendals innsats som arrangør. De har gjort en meget god jobb, sier generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund i en uttalelse og fortsetter:

– Samtidig er det på det rene at vi ikke har klart å skape den publikumsfesten vi håpet på.

NHF skal sammen med Norsk Topphåndball se på hvordan NM-modellen skal være i framtiden.

– Der er flere alternativer mulig. Det som er klart nå, er at vi for de to neste sesongene vil gå tilbake til enkeltdager med junior- og seniorfinaler.

Det blir i alt fire NM-finaler 30. desember. Mandagen starter med juniorklassene og avsluttes med seniorlagene på ettermiddagen.

