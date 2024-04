Everton med sjokkseier i Merseyside-derbyet – Liverpools gullhåp svinner

Utfallet kan ende med å bli avgjørende for begge Merseyside-klubbene. De tre poengene gjør at Everton er åtte poeng over Luton på nedrykksplass, mens Liverpool faller av i gullkampen.

Det skiller tre poeng opp til serieleder Arsenal, mens Manchester City, som har to kamper mindre spilt, bare ligger ett poeng bak. Med full pott for City vil Liverpool være fem poeng bak med kun fire kamper igjen av sesongen.

Før onsdagens fiasko sto Liverpool med fem kamper uten tap mot Everton, hvor fire av dem var seirer. Sist blåtrøyene vant Merseyside-derbyet var 20. februar 2021 da de vant 2-1 borte på Anfield.

Før onsdagens triumf sto også Everton med kun to seirer på de 30 siste kampene lagene mellom.

Branthwaite-mål

Liverpool fikk en blytung start på kampen da de rotet det til i forsvaret og Jarrad Branthwaite sendte vertene i ledelsen etter en snau halvtime.

Rødtrøyene skapte imidlertid et hav med sjanser, men klarte ikke å omsette de. Dermed fikk Everton til pause med ettmålsledelse.

– Liverpool har hatt sine muligheter til å komme seg på scoringslisten. De rett og slett burde ha klart det, kommenterte Roar Stokke i det omgangen ble blåst av.

Etter hvilen var det imidlertid hjemmepublikummet som kunne slippe jubelen løs igjen da Dominic Calvert-Lewin stanget inn 2-0-målet.

– Han er verdens beste hodespiller, utbrøt Stokke.

Over for Klopp

Som etter det første målet intensiverte gjestene jakten på en scoring, men stang-ut på et skudd fra Luis Díaz var det nærmeste rødtrøyene kom. Dermed røk trolig gullhåpet for Jürgen Klopp i hans siste sesong i klubben.

Liverpool har et knalltøft kampprogram foran seg. Lørdag gjester de West Ham, før Tottenham kommer på besøk helgen etter. Rødtrøyene avslutter sesongen hjemme mot Aston Villa og borte mot Wolves.

Everton tar på sin side imot Brentford på lørdag, før de skal gjeste Luton på bortebane den påfølgende helgen. Sheffield United hjemme og Arsenal borte er deres to siste kamper for sesongen.

