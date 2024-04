Fernandes reddet Manchester United med to mål mot tabelljumboen

Portugiseren fikset først 2-2 fra straffemerket etter en time, og 20 minutter senere knallet han inn nøkkelmålet fra distanse. Like etter skapte han sjansen Rasmus Højlund scoret enkelt på.

Før hvilen sto Fernandes også for frisparket som et par trekk senere ga Manchester Uniteds første utligning.

Hjemmelaget dominerte banespillet tungt og kom til flere store sjanser, men gikk likevel til pause på 1-1.

En fæl feilpasning fra vertenes keeper André Onana ga Jayden Bogle muligheten til å snappe ballen, gå på løp og score fra skrått hold.

Den første halvtimen hadde Sheffield United en ballbesittelse på fattige 17 prosent. Kort tid etter jublet gjestene for nettsus.

Ledelsen varte ikke lenge. Sju minutter senere stusset Harry Maguire inn utligningen på en ball fra Alejandro Garnacho. Målet ble sjekket av VAR for en mulig offside.

Tidlig i 2.-omgangen ble Old Trafford-publikummet rystet igjen. Ben Brereton Diaz sørget for at det sto 1-2 på lystavla etter fine Sheffield United-kombinasjoner.

Nedriving av Harry Maguire ga vertene straffe. Mange vil mene den var at det billige slaget.

Manchester United tok seg opp til 6.-plassen med onsdagens seier. Klubben har kun vunnet to av sine åtte siste kamper i Premier League.

Helst sist ligger Sheffield United med sine 16 poeng fra 34 kamper. Dert er ti poeng opp til riktig side av nedrykksstreken.

