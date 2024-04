Real Madrid sparte seg til City-oppgjøret – Felix-brasse reddet Barca

Onsdag møtes de to lagene i returoppgjøret i kvartfinalen i Champions League. Det første oppgjøret endte 3-3.

Den franske midtbanespilleren Aurélien Tchouaméni klinket til fra distanse like etter pause og sørget for 1-0-seier på den spanske ferieøya. Ballen gikk via et Mallorca-bein og seilte bort i det lengste krysset, utakbart for Predrag Rajkovic i Mallorca-buret.

Real Madrid-sjef Carlo Ancelotti hadde flere av sine stjerner ute av førsteelleveren. Blant dem var Vinicius Junior og Rodrygo som startet på benken. Jude Bellingham gikk av banen etter en drøy time.

Nærmeste tittelrival Barcelona vant 1-0 borte mot Cádiz. João Félix sørget for at det fortsatt er åtte poeng opp til Real Madrid med sju kamper igjen å spille.

Les også: Drømmemål i fleng da Real Madrid og City spilte 3-3 i ellevill kamp