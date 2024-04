Villa-keeper fikk to gule kort – ble likevel straffehelt i Europa

De engelske gjestene taklet presset best og tok en 4-3-seier i straffesparkkonkurransen. Sammenlagt endte det 3-3 over to kamper.

Begge lag hadde bommet én gang før Lilles kaptein Benjamin André måtte treffe som hjemmelagets femte straffeskytter. Forsøket ble reddet av Emiliano Martinez.

Forvirringen på tribunen og blant TV-kommentatorene var stor da Martinez fikk sitt andre gule kort for kvelden etter den første runden med straffer. Dommeren slo ned på det han mente var forsøk på å provosere hjemmefansen, men det førte ikke til noen utvisning.

Årsaken er at gule kort fra selve kampen strykes når straffesparkkonkurransen har kommet i gang.

Reddet av kanonscoring

Lille ledet 2-0 og lå an til å gå videre med få minutter igjen av ordinær tid. Så dukket Matty Cash opp og banket inn Villas redusering fra 20 meter. Skuddet gikk inn via en motspiller.

I forkant klønet Lille det til da keeper Lucas Chevalier kolliderte med en lagkamerat og mistet ballen.

Tidligere i kampen scoret Yusuf Yazici med innsiden av venstrefoten etter 15 minutter, mens André stusset inn 2-0 på en corner halvveis ut i 2.-omgangen.

Les også: Martin Ødegaard etter mesterligaexiten: – Ga bort to enkle mål hjemme

Lang trofétørke

Aston Villas avansement er en opptur for Premier League i Europa. Det kom dagen etter at både Manchester City og Arsenal forsvant ut av mesterligaens kvartfinaler.

Unai Emery kan bli første manager til å lede Aston Villa til en tittel siden Birmingham-klubben vant ligacupen i 1996.

Også i Italia ble det ekstraomganger da Fiorentina slo tsjekkiske Viktoria Plzen 2-0. Sammenlagt endte det med samme sifre.

Les også: Guardiola «angrer ingenting» etter mesterligatap