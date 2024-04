Ødegaard ut med skade da Arsenal kollapset mot Villa: – Marerittminutter

Etter at Liverpool gikk på et sjokktap hjemme mot Crystal Palace tidligere søndag, hadde Arsenal alle tiders mulighet til å ta over tabelltoppen mot Aston Villa. Mikel Artetas menn fikk det likevel vanskelig mot Aston Villa på eget gress.

Kaptein Martin Ødegaard tuslet av banen etter 77 minutter.

– Han hadde et problem med beinet, det er årsaken (til at han ble tatt av), sa Arsenal-sjef Arteta, ifølge BBC.

Seks minutter senere ble det helsvart for de rødkledde.

Tapet var Arsenals første i Premier League i 2024.

Leon Bailey og Ollie Watkins ble de store heltene da Aston Villa scoret to mål på like mange minutter i sluttminuttene.

– To marerittminutter for Arsenal, sa Viaplay-kommentator Kasper Wikestad.

Marerittkvelden til Arsenal og Liverpool gjør at Manchester City ble de store vinnerne søndag, uten engang å spille selv. De lyseblå fra Manchester har tatt over tabelltoppen, og har nå to poengs luke ned til de andre tittelkonkurrentene.

Enorme sjanser

Arsenal dominerte det meste av ballinnehavet før pause og var farlig frempå ved flere anledninger. Det var likevel Aston Villa som fikk kampens første store mulighet da Gabriel og Oleksandr Zintsjenko rotet det til i Arsenal-forsvaret og ga Watkins en gavepakke. Watkins, som ligger på andreplass på toppscorerlisten i ligaen, satt ballen på innsiden av stolpen og utenfor.

Like etterpå fikk Arsenal en enda større mulighet da Emiliano Martínez i Aston Villa-målet leverte en praktfull beinparade etter avslutningen til Leandro Trossard fra rundt tre meters hold.

Ødegaard var involvert i det meste Arsenal produserte offensivt og leverte flere gode pasninger i første omgang.

Startet trått

Andre omgang startet litt tråere for de rødkledde fra Nord-London som jakter sitt første Premier League-gull på tjue år. Hjemmelaget slet med å finne rytmen og slapp til Aston Villa til flere muligheter.

Ødegaard måtte ned for telling en liten stund etter å ha blitt truffet av et mislykket brasseforsøk av Diego Carlos. Han kom seg tilbake på banen, men måtte til slutt byttes ut tolv minutter før slutt, trolig som følge av trøkken han fikk i situasjonen.

Arsenal klarte ikke å finne det samme trykket som de hadde i første omgang.

Dermed åpnet det seg for Aston Villa og Leon Bailey som kunne sette ballen enkelt i mål etter at et innlegg fra venstresiden gikk forbi alle og ble satt opp perfekt for jamaicaneren på bakerste stolpe.

Marerittkvelden ble komplett da Ollie Watkins la på til 0-2 minuttet etterpå.

