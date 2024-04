Haaland scoret sitt 20. ligamål for sesongen da City utklasset Luton

Haaland har måttet tåle kritikk for manglende uttelling foran mål den siste tiden. Lørdag var han trygg fra straffemerket kvarteret før slutt og sørget for en komfortabel City-seier.

Før det var han avgjørende i en merkelig situasjon som hjalp City til en tidlig ledelse.

Bare minuttet var spilt da Haaland fikk muligheten én mot én med keeper. Nordmannen bommet, men etter en mislykket retur fra Jérémy Doku endte ballen på ny opp hos nordmannen.

Haaland gikk for brassesparket, men fikk ikke noe godt treff, og ballen var på vei utenfor stengene.

Situasjonen endte likevel opp med City-scoring. Daiki Hashioka kastet seg oppofrende inn i situasjonen og brøt ballbanen, men sendte ballen inn eget nett med ansiktet.

Doblet

– Det er maksimalt uheldig. Avslutningsforsøket er nesten på vei mot sidelinjen, sa Viaplay-kommentator Roar Stokke.

Over en time skulle passere før kampens neste scoring. Mateo Kovacic hamret inn 2-0 på halv volley etter en innøvd cornervariant.

Kvarteret før slutt ble Doku felt inne i feltet og dommeren pekte på straffemerket. Fra elleve meter var Haaland sikker.

Helnorsk bytte

Haaland ble byttet av for landsmann Oscar Bobb ti minutter før slutt. Sekunder senere satt Ross Barkley inn et trøstemål for gjestene.

Doku ordnet 4-1 minutter før slutt da han driblet seg gjennom hele Luton-forsvaret. Josko Gvardiol skrudde inn 5-1 på overtid.

Onsdag møter City Real Madrid til returoppgjøret i kvartfinalen av Champions League på hjemmebane. Kampen i Madrid endte 3-3.

