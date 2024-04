Isak-dobbel sørget for nok et stygt Spurs-nederlag mot Newcastle

Anthony Gordon, Fabian Schär og Alexander Isak (to mål) sørget for et ydmykende Spurs-nederlag på bortebane. Også forrige sesong ble det ydmykende, da Tottenham tapte 6-1 i Newcastle.

Tapet sørger for at London-laget skal få det utfordrende med å forsvare fjerdeplassen i sesonginnspurten. Klubben har fortsatt til gode å møte Manchester City, Arsenal, Liverpool og Chelsea.

Aston Villa står med like mange poeng som Spurs, men har en noe enklere avslutning på sesongen. Søndag får de imidlertid en tøff jobb borte mot Arsenal.

Europas gjeveste fotballturnering skal imidlertid utvides neste sesong, og Premier League har muligheten til å sikre seg en ekstra kvalifiseringsplass. I så fall vil både fjerde- og femteplassen bety mesterligaspill.

To raske

Spurs hang med den første halvtimen av lørdagens kamp, men så skulle alt rakne i løpet av ett marerittaktig minutt. Gjestenes forsvar fikk kjempeproblemer med Newcastles Anthony Gordon som sørget for to lynraske scoringer.

Først kjempet han til seg ballen og spilte Alexander Isak gjennom. Svensken vendte bort Micky van de Ven og hamret ballen inn i det nærmeste hjørnet.

TV-bildene var så vidt ferdige med å vise reprisene fra det første målet, før 2-0 satt i nettet. Gordon snappet opp et svakt tilbakespill og vendte også bort Van de Ven. Guglielmo Vicario fikk noen fingre på avslutningen, men greide ikke å forhindre kampens andre mål.

Et tungt utgangspunkt før andreomgangen ble enda verre da Isak økte til 3-0 fem minutter etter hvilen. Bruno Guimarães spilte svensken perfekt gjennom, og alene med keeper var spissen sikker.

Punkterte kampen

Like før slutt headet Schär inn kampens fjerde. Da sto Gordon for assisten og leverte sitt tredje målpoeng for ettermiddagen.

Newcastle har ikke innfridd forventningene denne sesongen og er et stykke bak i kampen om topp fire. Klubben er samtidig med i kampen om europaliga neste sesong og har mye å spille for i sesonginnspurten.

Der har de muligheten til å klatre på tabellen. Bare to av seks kamper (mot Manchester United og Brighton) går mot motstand fra øvre halvdel av tabellen.

