Bayern-sjefen med klar Ødegaard-beskjed: – Må gjøre livet vanskelig for han

Tuchel trakk spesielt fram den norske Arsenal-kapteinen da han mandag kveld møtte pressen foran tirsdagens kvartfinale i London.

– Ødegaard er en av nøkkelspillerne. Vi vet veldig godt hvordan han vil starte angrepene deres og forbindelsen mellom ham og Bukayo Saka, sa Tuchel.

– Jeg håper at vi finner de riktige løsningene, og at spillerne finner nøkkelen til å gjøre livet vanskelig for ham, la tyskeren til.

Tuchel kommer til tirsdagens kamp med et voldsomt press hengende over seg selv og egne spillere. Bayern München skal prøve å redde sesongen etter at Bundesliga-tittelen er gått fløyten.

Det blir første gang på tolv år at Bayern ikke blir ligamester. Storklubben er 16 poeng bak ledende Bayer Leverkusen etter fire tap på de siste åtte kampene.

Opptakten til møtet med Arsenal kunne knapt vært verre. Lørdag røk Bayern 2-3 for Heidenheim etter å ha ledet 2-0.

Det er for lengst klart at Tuchel forlater klubben ved sesongslutt.

– Sesongen er ikke tapt. Sesongen er over når den er over, sa Tuchel mandag.

– Vi aksepterer kritikken, vi har ikke hatt den lidenskapen og sulten i Bundesliga som vi forventer av oss selv, la han til.

Bayern har vunnet 5-1 i alle sine tre siste kamper mot Arsenal.

