Drømmedebut for Mikkelsen da Glimt slo FFK etter VAR-drama

Fredrik Bjørkan og August Mikkelsen fikset seieren i andre omgang, men det var videodommerne som stjal mye av fokuset.

Fredrikstad så nemlig ut til å få et brutalt gjensyn med eliteserien da VAR-dommerne ba kampleder Rohit Saggi se om Stian Stray Moldes gule kort etter 40 minutter burde vært rødt.

Ifølge TV 2 spurte hoveddommer Saggi VAR-dommerne om de mente at det var en «clear and obvious» feil, og fikk til svar at de anbefalte rødt kort. Saggi valgte likevel å stå ved sin opprinnelige avgjørelse etter å ha sett situasjonen en rekke ganger i reprise.

Saggi brukte 1.34 minutter på å se på situasjonen på VAR-skjermen. FKK-spiller Stray Molde fryktet ikke å bli sendt i dusjen.

– Jeg gjorde egentlig ikke det. Jeg følte at jeg kom inn på riktig side i duellen, sa han til TV 2 i pausen.

Debut-mål

I pausen gjorde begge lag hvert sitt bytte. Håkon Evjen kom inn for Ulrik Saltnes i Glimt-laget, mens Morten Bjørlo ble erstattet med Simen Rafn.

Det ga umiddelbar effekt for gjestene, for bare to minutter senere headet Fredrik André Bjørkan Glimt i ledelsen etter nydelig spill.

Ti minutter senere var også Albert Grønbæk nær å doble gultrøyenes ledelse, men en feberredning fra landsmann Jonathan Fischer holdt vertene inne i kampen.

Oscar Aga var også fryktelig nær å redusere da han kom alene med keeper noen minutter senere, men til hjemmepublikummets fortvilelse fyrte han av et svakt skudd rett på keeper.

– Der skal han score, konstaterte TV 2-kommentator Simen Stamsø-Møller.

Men der Fredrikstad sløste med sjansene, var August Mikkelsen sylskarp da han sendte Glimt opp i 2-0-ledelse.

Dermed debuterte Tromsø-gutten med scoring. Mikkelsen spilte for Tromsø mellom 2018 og 2023, men gjorde i slutten av mars overgang til Glimt etter et skuffende opphold i Hammarby.

Endelig tilbake

Mandagens oppgjør var Fredrikstads første i Eliteserien siden 2012. Siden den tid har de også rykket hele veien ned til 2. divisjon, hvor de spilte så sent som i 2020.

I 2023 snudde imidlertid skuta på Fredrikstad stadion da færøyske Mikkjal Thomassen ble trener. Thomassen bygget et vanntett Fredrikstad-lag som vant 1. divisjon med kun 23 innslupne mål.

Sesongen før endte FFK på en skuffende 10.-plass med nesten dobbelt så mange baklengsmål. De scoret riktignok bare fire mål mer i opprykkssesongen.

Fredrikstad har blitt spådd av de fleste ekspertene til å bli sesongens overraskelse, og at laget fra plankebyen kommer til å ende midt på tabellen.

