Solbakken om baklengsmålene: – Et traume det er vanskelig å bli kvitt

– Vi må passe på at vi ikke ender meg å gjøre stopperne til syndebukker. Jeg har fått mange spørsmål om at de kanskje ikke er gode nok med ball, men de har vært fantastiske med ball i disse kampene. Det har vært kvantesprang der, og vi får ikke til det vi har gjort offensivt hvis vi ikke har to midtstoppere som er gode med ball, innledet han pressekonferansen etter 1-1 mot Slovakia.

Norge kjørte over motstanderen i en time, men sløste med sjansene og mistet igjen et godt resultat med baklengsmål mot slutten.

– Baklengsmålet overskygger det spillet gutta leverte de første 60 minuttene på et sånt underlag, og det er trist, sa han.

Traumet forsterket

Utligningsmålet ble foranlediget av Leo Østigårds balltap før Kristian Thorstvedt tapte en duell og Kristoffer Ajer ble dratt av i feltet.

– Leo gjorde en nesten prikkfri kamp helt til han mistet ballen forut for 1-1. Han sier selv det skulle vært frispark, men jeg har ikke sett det om igjen og kan ikke bedømme det. Uansett tror jeg at han tenkte på feilen, og derfor kom den andre sjansen på overtid, sa Solbakken.

– Traumet ble forsterket i dag, og det blir ikke borte før vi greier å stå 90 minutter og holde nullen.

Han fikk mange spørsmål om hva han gjør for at det skal skje

– Vi jobber med det. Vi snakker om det, også med vår mentale trener, og vi kjører kampbilder på trening, trener boksspill, trener fireren alene og fireren sammen med den dype sekseren. Vi gjør alt vi mener vi kan gjøre, sa Solbakken, som ikke mener det bare handler om udyktighet.

– Jeg tror det også er litt tilfeldig og litt uflaks, men når det skjer 6-7-8 ganger så kan vi ikke si at det bare er det.

Reidar Sollie: Norsk spisskompetanse: Kunsten ikke å vinne

Surrealistisk

Han peker på at det tirsdag var mange spillere som kunne sørget for at et baklengsmål mot slutten ikke ville kostet Norge seieren. Norge hadde sjanser nok til en storseier.

– Det er helt surrealistisk å stå her og ikke ha vunnet kampen. Vi misset et straffespark, og så var det en håpløs VAR-situasjon etter en scoring der alle 22 spillere på banen trodde det var mål. De hadde bare en sjanse før utligningen, og det får alle lag, men så kom det inn i hodene igjen, og så fikk de en til helt på slutten, sa han.

Han avviser at Norge vil redusere risikoen ved å slå mer langt og få ballen ut av egen sone.

– Jeg tror det ville være å ta to-tre steg tilbake. Sjansene vi fikk i dag kom fordi vi er gode i frispilling og gode mot etablert forsvar. Og vi slipper faktisk til veldig få sjanser. Det var tre i dag og to mot Tsjekkia, men så ble det tre baklengsmål på de sjansene.

Han tar med seg noe positivt fra marssamlingen som ga 1-2 og 1-1 mot to EM-klare lag.

– Vårt spill mot etablert forsvar er blitt enda bedre. På en tung og vanskelig bane var vi gode i 55-60 minutter ot Tsjekkia, i 60 i dag. Det negative er at vi fortsatt er for lite effektive, og så at traumet med sene baklengsmål forsterket seg.

Les også: Haaland misset straffe da Norge sløste med sjansene og ble straffet: – Surt