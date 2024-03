Norsk spisskompetanse: Kunsten ikke å vinne

Har vi troen på prosjekt Solbakken? Har spillerne troen på det? Det blir ikke trenerskifte etter en privatkamp i mars, men Norges evne til ikke å vinne fotballkamper er påfallende. Det høres urettferdig ut overfor de spillerne som spilte en strålende første omgang da Norge burde ledet 3–0.

Martin Ødegaard skjøt i tverrliggeren, Alexander Sørloth fikk en scoring annullert av VAR, etter pause ble Erling Braut Haalands straffespark ble reddet av en stor keeper. Oscar Bobb kjørte show på høyrekanten. EM-klare Slovakia hang i tauene. Publikum storkoste seg på Ullevaal som spilte angrepsfotball av beste merker, vi fikk se detaljer av Ødegaard, Haaland og Bobb som bar skjer på de største scenene.

Les også: Haaland misset straffe da Norge sløste med sjansene og ble straffet: – Surt

Men Norge vant ikke kampen. Og det er det landslaget nå øver på. Tvert imot, Slovakia var centimeter fra å avgjøre til sin fordel i overtiden. Da slo de mentale norske sperrene inn. Skal vi tape igjen? Landslagssjef Ståle Solbakken nærmest kranglet med TV2s reportere etter kampen. Skulle vi glemme den gode omgangen og bare fokusere på den siste svake halvtimen, spurte han?

Ja, man må faktisk fokusere på hvorfor et lag ikke vinner. En fotballkamp varer i nitti minutter og hva skjer når Haaland tas av banen, det norske laget svekkes mens Slovakia gjør det motsatte? Vi ser ingen ny plan. Vi ser bare usikkerheten spre seg. Vi ser et lag i oppløsning som blir livredde for å tape. Slovakia overtar initiativet, de utligner fortjent og det er bare flaks at det slovakiske seiersmålet ikke kommer.

Reidar Sollie: Et magisk øyeblikk fra Oscar Bobb åpnet landslagsåret. Så punkterte hele laget

Historien gjentok seg, og var det en historie som ikke skulle gjenta seg denne kvelden var det at Norge skulle miste seieren i sluttminuttene. Men nettopp det skjedde. Akkurat som i EM-kampene i fjor, akkurat som mot Tsjekkia fredag. For åttende gang på et år slipper Norge inn mål i de siste ti minuttene av kampen.

– Det er ikke pent, sa Ståle Solbakken om situasjonen da Leo Østigård mistet ballen som førte til Slovakias utligning etter 86 minutters spill. Det var ikke pent det som skjedde før og etterpå heller. Østigårds trener i Napoli, Francesco Calzona, er identisk med Slovakias landslagssjef. Han snakket lenge med Østigård etter kampen. Igjen ble det fokus på stopperens klønete opptreden foran et skjebnesvangert baklengsmål.

Nei, det var ikke så skjebnesvangert som mot Skottland. Men det skjedde igjen. Og i stedet for å ta med seg en norsk seier og litt ro inn i påskedagene, ble det full fyr på kjelen igjen. Trykkokeren sto og hoppet etterpå. Vi har kanskje tre av verdens beste offensive spillere i laget, men det vinner ikke kamper. Norge er statister internasjonalt. Og Ståle Solbakken må vente helt til juni for å gjøre et nytt forsøk på å rette opp dette. Han lengter kraftig etter hverdagen som klubbtrener, men han må bare stå i det. Han har blikket stivt rettet mot VM i 2026. Og han har de spillerne han har.

Les også: Solbakken etter ny tung landslagsnedtur: – Vi skal ende i VM i 2026

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen