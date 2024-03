Tokmac Nguen klar for Djurgården: – Et naturlig steg

Det bekrefter klubben på sine nettsider. Nordmannen har signert en toårskontrakt med den svenske toppklubben.

– Det føles veldig godt å komme hit til en så stor og ambisiøs klubb. Et naturlig steg for meg, så jeg er veldig «happy», sier Nguen.

Nguen kommer fra ungarske Ferencvaros, hvor han har spilt siden 2019. Der har han notert seg med 47 mål og 33 målgivende på 193 kamper.

– Det var på tide og etter fem år ville jeg prøve noe nytt. Det var på tide for meg å ta et steg til og jeg hørte om interessen for noen uker siden, sier drammenseren.

Nguen har spilt for Strømsgodset, Bærum og Mjøndalen i Norge, i tillegg til at han fikk A-landslagsdebuten sin for Norge mot Gibraltar i mars 2021.

