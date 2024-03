Tross Molde-exit kan Norge beholde den viktige 14.-plassen på Uefa-rankingen

Om den beholdes helt til sesongslutt, vil Norge høsten 2025 få med to lag i kvalifiseringen til mesterligaen og fem lag totalt i europacupene.

Israel lå like bak Norge på lista og hadde igjen to lag i conferenceligaen. Maccabi Haifa røk torsdag ut med 4-5 sammenlagt mot Fiorentina, og noen timer senere mistet Maccabi Tel Aviv 4-1-ledelse fra bortekampen mot Olympiakos ved å tape 1-6 etter ekstraomganger på sin «hjemmebane» i Serbia.

Med Moldes hjemmeseier over Brugge forrige uke gikk Norge forbi Danmark og ble beste nordiske land på Uefa-rankingen. De israelske klubbenes forlis betyr at Norge ender foran Israel også.

Gresk fare

Eneste trussel er nå Hellas, som i Olympiakos og PAOK har to lag med videre i conferenceligaen. Hellas på 17.-plass står med 29,525 poeng og to lag igjen, mens Norge endte på 31,625 poeng. Det betyr at Hellas vil passere Norge om de greske klubbene scorer mer enn 2,1 rankingpoeng resten av sesongen.

Det gis poeng for resultater i enkeltkamper og avansement i turneringen, men alt skal deles på 5, som var antall greske klubber i europacupene denne sesongen.

Fredagens trekning vil bli spennende med tanke på Norges endelige plassering, og det vil være grunn til å heie på de greske klubbenes motstandere i kvartfinalene.

Hellas er eneste nasjon rangert lavere enn 11.-plass som har lag igjen i europacupene.

Rankingen

Dette er rankingen torsdag kveld (antall gjenværende lag i parentes):

1) England 103,178 (5), 2) Spania 87,864 (3), 3) Italia 86,998 (4), 4) Tyskland 83,624 (3), 5) Frankrike 65,331 (3), 6) Nederland 61,300 (0), 7) Portugal 55,982 (1), 8) Belgia 47,600 (1), 9) Tyrkia 38,100 (1), 10) Skottland 36,050 (0), 11) Tsjekkia 35,800 (1), 12) Sveits 32,975 (0), 13) Østerrike 32,600 (0), 14) Norge 31,625 (0), 15) Danmark 31,450 (0), 16) Israel 31,125 (0), 17) Hellas 29,525 (2).

Kilde: https://kassiesa.net/uefa/data/method5/crank2024.html