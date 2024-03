Liverpool opp mot Atalanta i europaligaen – Aursnes møter Marseille

Det ble klart under trekningen i Uefas hovedkvarter i Nyon fredag.

Liverpool er oddssetternes favoritt til å vinne europaligaen, og rødtrøyene tok seg enkelt av Sparta Praha med 11-2 sammenlagt i åttedelsfinalen.

I kvartfinalen åpner Jürgen Klopps mannskap med hjemmekamp 11. april, mens returkampen i Bergamo spilles en uke senere.

Fredrik Aursnes er eneste gjenværende norske spiller i europaligaen. Hans Benfica skal møte franske Marseille i kvartfinalen.

I en eventuell semifinale kan Benfica møte Liverpool, gitt at begge lag tar seg dit.

Et av de mest imøtesette oppgjørene blir den helitalienske duellen mellom Milan og Roma. Roma tapte finalen i europaligaen i fjor. Sevilla ble for sterk i straffesparkkonkurransen etter at lagene sto likt på 1-1 etter 120 minutter.

Trekningen:

Milan (Italia) – Roma (Italia), Liverpool (England) – Atalanta (Italia), Leverkusen (Tyskland) – West Ham (England), Benfica (Portugal) – Marseille (Frankrike).

Semifinaleoppsettet: Benfica/Marseille – Liverpool/Atalanta, Milan/Roma – Leverkusen/West Ham.

Årets finale spilles i Dublin 22. mai.

