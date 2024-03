Haaland og City møter Real Madrid kvartfinale – kan møte Ødegaard i semien

Det ble klart under fredagens trekning i Nyon.

Arsenal og Martin Ødegaard var første lag opp av bollen. Deretter kom Bayern München. Arsenal starter hjemme.

Manchester City slo Inter 1-0 i finalen i fjor og vant dermed «The Treble», som innebærer å gå til topps i Premier League, mesterligaen og FA-cupen samme sesong.

Da vant Haaland og lagkameratene hans også over Real Madrid i semifinalen. City knuste spanjolene 4-0 hjemme etter å ha spilt 1-1 i Madrid.

I årets utgave har de lyseblå tatt seg kontrollert til kvartfinale. I åttedelsfinalen ble FC København slått 6-2 sammenlagt.

Skulle City vinne årets Champions League-turnering, er det første gang siden 2017/18 at et lag forsvarer tittelen, da Real Madrid vant for tredje år på rad.

Martin Ødegaards Arsenal måtte slite mot Porto i åttedelsfinalen, men tok seg videre etter seier i straffesparkkonkurranse. Oppgjørene mot Bayern blir neppe enklere.

Slik ble trekningen:

Arsenal (England) – Bayern München (Tyskland)

Atlético Madrid (Spania) – Borussia Dortmund (Tyskland)

Real Madrid (Spania) – Manchester City (England)

Paris Saint-Germain (Frankrike) – Barcelona (Spania)

Kvartfinalekampene spilles 9/10. april med returoppgjør en uke senere.

Semifinaleoppsettet ble også trukket, og det ser slik ut:

Atlético Madrid/Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain/Barcelona,

Arsenal/Bayern München – Real Madrid/Manchester City.

Det innebærer at Norges to største fotballstjerner, Haaland og Ødegaard, kan møtes i semifinalen.

Finalen avvikles på Wembley 1. juni.