Den ubetydelige seriefinalen

Som seg hør og bør kjører spesielt engelsk presse opp til det mange har kalt en tidlig seriefinale på Anfield, når Liverpool tar i mot Manchester City på søndag. Intervjuer med spillere og pressekonferanse med managerne handler om det samme, og alle har et poeng å bevise.

Spesielt Trent Alexander-Arnold, som mente at trofeene Liverpool har tatt under Jürgen Klopp mens Pep Guardiola har vært City-trener, har betydd mer for dem, enn det har gjort for City-fansen som har vunnet ligaen fem av de seks siste årene og i fjor tok sin første Treble.

De sitatene, som ble gitt i et intervju med Four-Four-Two, har naturligvis blitt slått stort opp i engelsk presse. Erling Braut Haaland har blant annet kommentart at det føltes ganske stort for han å vinne Trebelen i fjor, og kom med et syrlig stikk tilbake om at Liverpool-backen nok ikke visste hvordan det føltes. Jürgen Klopp gir seg som kjent etter sesongen, og har vært blant de mest toneangivende managerene i ligaens nyere historie.

Det tok et par år, men tyskeren har klart å heve Liverpool tilbake til gamle høyder, og nå er Merseyside-klubben en naturlig kandidat til å vinne alle turneringene de stiller opp i. Det hadde de nok også jort langt mer av om det ikke var for nettopp Pep Guardiola og Manchester City. Med unntak av den første koronasesongen uten tilskuere på tribunen, er det nemlig City som har dratt det lengste strået i tittelkampene dem imellom.

Ingen kan glemme 2018/2019-sesongen da City vant med ett fattig poeng, selv om Liverpool endte på rekordhøye 97 poeng. City slo Liverpool også med ett poeng i 21/22-sesongen, og ligger nå poenget bak før helgens tur til Anfield. Pep Guardiola har jublet for flere trofeer, men innbyrdes er det Jürgen Klopp som har vunnet flest ganger når de to gigantene har møttes.

Klopp leder 8-6 innbyrdes i alle turneringer de har møttes siden Guardiola ble ansatt sommeren 2016, og statistikken er ekstra imponerende på Anfield. I ligaen har nemlig bare Peps City vunnet en av sju kamper på Anfield, og tar vi med alle turneringer siden 2016 har Guardiola bare en seier på åtte forsøk. Sånn sett er det vertene som går inn i kampen som favoritter, noe Klopp også snakket om i sin pressekonferanse.

Tyskeren skrøt, som vanlig, av atmosfæren på Anfield og at det har vært en viktig bidragsyter for laget når de spiller viktige kamper. I sin pressekonferanse spilte naturlig nok Guardiola ned atmosfæren på Anfield, og sa at det ikke var kvaliteten på atmosfæren som betød noe, men heller kvaliteten på laget. Og fortsatte med å skryte av Klopp for det han har fått til med Liverpool, og at han forventet å se han tilbake i manesjen om ikke altfor lang tid.

Klopp på sin side forventet en god kamp, og la til at han har massevis av respekt for Guardiola, og at det mellom dem ikke er noen feide eller rivalisering utenom at de er managere for to store klubber og begge ønsker å vinne. Videre la Klopp til at han mener at Guardiola har vært den beste manageren i verden i hans tid som trener, og at han fortjener all suksessen han har hatt.

Liverpool er nok laget som må vinne, da alle peker på Manchester City som favoritter til å ta et historisk fjerde strake mesterskap. Vinner Liverpool vil de være fire poeng foran, med ti serierunder igjen. For et City-lag som fint kan vinne sine resterende seriekamper føles ikke det som et avgjørende forsprang, men hvis City vinner og går to poeng foran Liverpool, vil det føles mer som at nå er City på gang igjen. Og som Trent Alexander Arnold beskrev City, de er et maskineri som er vanskelig å stoppe, når de først har kommet i gang.

Det snakket også Virgil van Dijk om på pressekonferansen foran søndagens kamp. Stopperbautaen sa da at å kalle helgens oppgjør for en seriefinale er prematurt, da det er for mange kamper igjen å spille. Men i det som er det siste møtet mellom Klopp og Pep, føles det likevel som at Klopp må opprettholde sin gode statistikk om Liverpool skal bryte Peps hegemoni.

