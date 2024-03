Klopp forsvarer nøkkelspiller etter City-stikk: – Hvorfor skal vi ikke kunne diskutere det?

Det var i et intervju med magasinet FourFourTwo at Alexander-Arnold kom med uttalelser som kunne tolkes som stikk mot City.

– Selv om de har vunnet flere titler enn oss og nok har vært mer suksessfulle, betyr våre trofeer mer for oss og supporterne våre på grunn av den økonomiske situasjonen i klubbene, sa Liverpool-backen.

Kommentaren har fått mye medieomtale i forkant av søndagens toppkamp i Premier League. Da tar serieleder Liverpool imot Manchester City på Anfield.

Jürgen Klopp tok Alexander-Arnold i forsvar på fredagens pressekonferanse.

– Han er født i Liverpool og har spilt for ungdomslagene. Hva tenker man da i en slik situasjon? Denne klubben er spesiell for oss. Så når vi føler det sånn, hvorfor skal vi ikke kunne diskutere det? Det var ikke noe galt i det Trent sa, fastslo Liverpool-manageren.

Erling Braut Haaland stusset over Alexander-Arnolds utspill da han fikk det lest opp under et intervju med Sky Sports.

– Jeg tror bare han ikke vet hvordan det føles å vinne Trebelen, men jeg kan si at det betød ganske mye for oss alle. Han kan snakke så mye han vil. Jeg vet ikke hvorfor han gjør det, men jeg bryr meg ikke, sa han.

Manchester Citys manager Pep Guardiola hoppet bukk over spørsmålet da han ble bedt om å kommentere saken.

– Jeg ønsker ham en rask rehabilitering, og at han er tilbake på banen så fort som mulig, sa han og viste til at Alexander-Arnold for tiden er ute med skade.

