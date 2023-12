Norsk jubel over mesterligagrep og ny E-cupturnering – spår mer penger til alle toppserieklubbene

– Dette er veldig gode nyheter for både norsk og internasjonal kvinnefotball, sier daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner til NTB.

Hun snakker om de nye grepene fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa), som blant annet har vedtatt omstrukturering av Champions League, også for kvinnene. I tillegg kommer en ny klubbturnering som vil gi mulighet for internasjonal matching – og pengeinntjening – for flere lag.

– Det er blitt viktigere og viktigere å prestere i internasjonale turneringer, for det er først nå det er begynt å komme økonomi i det. Og den økonomien blir bare større og større. Så det er viktigere enn noen gang at de norske lagene kvalifiserer seg, sier Jørgensen og fortsetter:

– Nåløyet er veldig trangt, så vi har jo selv, i samarbeid med Norges Fotballforbund, presset ganske sterkt på Uefa om å etablere flere turneringer på kvinnesiden. Det satte nok ekstra fart i det at store lag fra Tyskland og England ble slått ut, men vi har fått vite at det nordiske presset også har vært viktig.

Stor pengevekst

Fra 2025 omstruktureres mesterligaen til én liga med 18 lag i stedet for fire grupper med fire lag i hver. Det innebærer to ekstra plasser i turneringen, og ifølge Uefa gir det en mer konkurransedyktig og dynamisk liga der alle kamper teller.

Interessen for kvinnefotball har skutt fart rundt om i Europa, og det ligger forventninger om en ganske betydelig økning i premiepengene fra Uefa i årene som kommer.

– Signalene er for det første at pengepremiene i Champions League vil øke vesentlig. Det estimeres en økning på cirka 70 millioner kroner (i 2025/26), som i stor grad er et resultat av større kommersielle inntekter fra kvinnenes Champions League. Når det gjelder den nye turneringen, vil det bli betydelige penger der også, men ikke i samme grad som Champions League har nå. I første omgang vil den turneringen ha større sportslig enn økonomisk verdi, sier Jørgensen.

Og når norske lag spiller inn millionsummer i Europa, drypper det også på andre klubber rundt om i landet.

– Det betyr jo mye for alle klubbene ettersom du har solidaritetsmidler som fordeles på hele Toppserien. Jo lenger Brann går nå, jo mer penger blir det også til de andre klubbene.

– Og den nøkkelen vil være tilsvarende når pengene økes?

– Ja, det vil den være. Så jo mer penger som kommer inn i systemet, jo mer blir det til alle. Men da må vi henge med, advarer Jørgensen.

Ambisjonen: Topp seks i Europa

Hun forteller om en målrettet satsing i norsk kvinnefotball som har begynt å bære frukter. På et tidspunkt skjønte Toppfotball Kvinner at man måtte satse spesifikt mot Europa for å kunne sikre en god ranking og dermed flere lag inn i mesterligaen.

– Vi satte oss en ambisjon om å være blant de seks beste ligaene i Europa, og det er kun Champions League-resultater som påvirker den rankingen. Derfor er det ekstremt gledelig å se at de beste lagene i Toppserien holder et konkurransedyktig nivå, i hvert fall mot mellomsjiktet ute i Europa. Brann nærmer seg en kvartfinale i Champions League, og det er bare ufattelig morsomt og inspirerende.

For noen få år siden var det ingen garanti for at det skulle gå slik.

– Klubbene og NFF har forent seg om en strategi der vi øremerker penger til E-cup, nettopp for å gå inn og prestere der og dermed også klatre på rankingen. Jeg er veldig glad for at klubbene startet dette arbeidet tidsnok. Det handler mye om å forstå viktigheten av å tørre å satse og sette seg mål.

Spisser formatet

Det nye systemet i mesterligaen fra 2025/26-sesongen vil fungere slik at hvert lag trekkes mot seks motstandere og spiller tre hjemme- og tre bortekamper. Lagene blir sortert på tre seedingsnivåer, og alle skal møte to lag fra hvert av disse nivåene. På denne måten skal turneringen bli mest mulig balansert.

I siste runde i det innledende spillet skal alle de ni kampene spilles samtidig. Deretter vil de fire øverste lagene på tabellen gå direkte til kvartfinalen. Lagene på 5.- til 12.-plass havner i et omspill om kvartfinaleplass, og fra kvartfinalene og ut vil systemet være likt det vi kjenner i dag.

– Til tross for mesterligaens suksesshistorie de siste årene, vil vi ikke stå i ro. Det nye formatet i kvinnenes Champions League vil forsterke turneringens posisjon på toppen av klubbfotballen, og kombinert med introduksjonen av den nye turneringen, vil man stimulere ytterligere til vekst nasjonalt og hjelpe oss med å bygge en sterk og åpen europeisk fotballpyramide som alle kan være stolte av, sier Nadine Kessler, som er direktør for kvinnefotball i Uefa.

Nyvinning

Uefas nye turnering har ennå ikke fått noe navn, men en del detaljer er kjent. Blant annet er det klart at den skal spilles som en ren utslagsturnering uten noen form for gruppespill eller innledende liga.

I tillegg til lag som kvalifiserer seg inn til turneringen, vil noen av lagene som ryker tidlig ut av mesterligaen, få sjansen til å spille i den nye europacupen.

Per nå ligger Norge an til å få med to lag i mesterligakvalifiseringen og ytterligere ett lag i kvalifiseringen til den nye europacupen. Uefa-koeffisientene for nasjonale forbund vil avgjøre fordelingen av klubber fra de ulike landene.

– Å ha lag i internasjonale konkurranser er også utrolig viktig for å bygge profiler, skape større interesse for idretten her hjemme og ikke minst å ha en liga der man kan beholde spillerne litt lenger før de drar utenlands. Og nå er det så mange ligaer og land som satser at det definitivt er rom for en turnering til på kvinnesiden, sier Jørgensen.