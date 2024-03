Ærlig Haaland på sjelden pressekonferanse: – Bommet på den største sjansen i verden

Manchester City har 3-1-ledelse å gå på fra bortekampen i Danmark og har langt på vei sikret avansementet til kvartfinalen.

Det betyr at Guardiola har mulighet til å hvile stjerner som Haaland mot FCK. City er inne i en hektisk del av sesongen og kjemper på tre fronter – Premier League, Champions League og FA-cupen.

Haaland fikk spørsmål om fokuset han har fått på seg denne sesongen, som følge av at antall mål ikke er like høyt som forrige sesong.

– Du kan nok tenke på to måter. I fjor ble jeg toppscorer med 36 mål. I år har jeg så langt 18. Har det vært en god sesong eller ikke? Jeg synes vi gjør det ganske bra som et lag, svarte nordmannen – og la til:

– Jeg har bommet på mange sjanser denne sesongen, og jeg kommer fortsatt til å bomme på sjanser. Jeg kommer også til å score mål. Jeg kommer sikkert til å bomme på en stor sjanse framover, og da kommer folk til å kritisere meg. Skal jeg tenke på det? Nei, jeg skal fokusere på å score mål og hjelpe laget.

Videre snakket han også om kjempemissen mot Manchester United søndag.

– Folk sier at jeg er god til å score mål, men jeg bommet på verdens største sjanse noen gang for to dager siden, så jeg kan også bli bedre, svarte Haaland ærlig.

Hyller Messi

Framtiden til jærbuen ble naturlig nok også et tema. Der svarte Haaland diplomatisk.

– Jeg er veldig fornøyd med tilværelsen i City, spesielt med tanke på dem jeg har rundt meg. Manageren, direktørene, styret. De er fantastiske folk. Hvis jeg sier dette nå, så blir det sikkert store overskrifter i morgen, men man vet aldri hva fremtiden bringer, sa han.

Superspissen ble også spurt om at han tapte Gullballen-kampen og Fifa-prisen som årets spiller for Messi forrige sesong. En journalist ville vite om argentineren må legge opp for at Haaland skal gå til topps.

– Jeg vet ikke. Godt spørsmål. Det er sant at han vant prisene, og han vant VM. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Han er den beste som har spilt noen gang, svarte jærbuen.

– Hvordan er livet i Manchester?

– Jeg nyter livet, særlig med mine nærmeste, jeg nyter det virkelig. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si.

En dansk journalist ville vite om Haaland liker en spesiell FCK-spiller godt. Svaret ble keeper Kamil Grabara.

– Keeperen. Han er god med beina. Jeg husker ikke navnet hans. I tillegg må jeg selvsagt nevne mine norske brødre Elyounoussi og Meling.

Hyller ydmykheten

Pep Guardiola fikk også spørsmål om Haaland på pressekonferansen. Han ble blant annet utfordret på at nordmannen tilsynelatende svært raskt fikk gode venner i City-troppen. Phil Foden ble trukket fram som eksempel.

– Erling? Det skjedde så raskt. Det var det som imponerte meg mest. Spillerne tok veldig godt imot ham, sa spanjolen.

Han skrøt deretter av ydmykheten til Haaland.

– Jeg har møtt mange store stjerner. Normalt er de største stjernene svært ydmyke. Sånn var det også da jeg spilte i Barcelona, sa Guardiola.

Jærbuen har rukket å spille ni kamper den siste tiden etter å ha vært ute med skade i nesten to måneder. Det har resultert i ni scoringer, fem av dem mot Luton i FA-cupen nylig.

Allerede til helgen venter en viktig seriekamp mot gullrival Liverpool på Anfield. Den duellen kan bli avgjørende i tetkampen i Premier League, der nettopp Liverpool topper ett poeng foran City når elleve serierunder gjenstår.

Haaland har scoret fem mål i Champions League denne sesongen og ligger dermed øverst på toppscorerlisten sammen med fire andre spillere.

