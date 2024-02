Guardiola forsvarer Haaland etter «utrolig tøff uke»: – Ikke lett

Lørdag var Haaland høyt og lavt mot Chelsea, men klarte ikke å få ballen i mål. Da kom kritikken.

– Toppspisser scorer mange mål. Ikke kritiser, for han vil stoppe kjeften din. Før eller senere er han der, sa Guardiola på pressekonferansen etter kampen.

– Han var ute i to måneder. Han hadde en utrolig tøff uke sist uke. Han mistet farmoren sin, det er ikke lett for et menneske. Han er ikke i sin beste form. Det er normalt når man har vært ute i to måneder, sa Guardiola.

Haalands farmor døde for halvannen uke siden.

– Vi snakket om det, og jeg skjønte det senere, men han sa ingenting om at farmoren gikk bort. Vi har snakket om hvordan han føler seg, spesielt for sin far (Alfie), sa Guardiola.

Haalands scoring mot landslagskollega Kristoffer Ajer og Brentford gjør at City er ett poeng bak ligaleder Liverpool. Arsenal følger poenget bak City igjen.

Nordmannen står med tre fulltreffere på de seks siste kampene etter skadecomebacket.

Neste oppgave for de lyseblå er lørdagens kamp mot Bournemouth.

