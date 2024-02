Galenos drømmeskudd på overtid avgjorde for Porto mot Arsenal

Galeno misbrukte en eventyrlig dobbeltsjanse i første omgang, men 30 sekunder før de fire overtidsminuttene var ute fikk han ballen vel 20 meter fra mål og skrudde den nydelig i lengste kryss.

Det var alt i alt en fortjent seier mot et Arsenal-lag som tross dominans i banespillet ikke noterte en avslutning mellom stengene.

Det var utrolig at ballen ikke havnet i Arsenal-målet etter 21 minutter, da Galeno i løpet av ett sekund sendte et volleyskudd i stolpen oppe i krysset og deretter skjøt returen centimeter utenfor motsatt stolpe.

Francisco Conceição skapte sjansen da han forserte forbi to motspillere mot dødlinja på høyre side. På innlegget ble det duell ved nærmeste stolpe, og Arsenal-stopper Gabriel klarerte rett til Galeno.

Brasilianeren hogg til på volley og skjøt på volley også da stolpereturen kom rett tilbake til ham. Publikum trodde det var mål, men jubelen stilnet fort da det ble klart at skuddet endte utenfor.

Vanskelig

Arsenal er i åttedelsfinale i mesterligaen for første gang siden 2017 og prøver å gå videre i cupspillet for første gang på 14 år. Det formsterke laget til Mikel Arteta hadde vunnet fem kamper på rad og scoret 21 mål i de kampene, men det ble atskillig vanskeligere i den nordportugisiske byen.

Martin Ødegaard og hans lagkamerater hadde ballen over 70 prosent av tiden i første omgang, og nesten like mye etter pause, men kom knapt til sjanser mot et aggressivt og godt organisert Porto-lag.

Midtstopper William Saliba hadde den beste i første omgang, men han nikket i det 35. minutt rett utenfor på et hjørnespark fra Bukayo Saka. Det var flere brytekamper inne i feltet, uten at dommeren reagerte.

Den 40-årige Porto-stopperen Pepe hadde 118 mesterligakamper bak seg, flere enn hele Arsenals startellever til sammen (104), og han styrte forsvaret med stor rutine.

Lagets andre Pepê skapte en sjanse rett før pause med et frekt hælspark til Evanilson, som satte keeper David Raya på prøve.

Mesterlig

Enda farligere ble det midtveis i 2. omgang, da Pepê rykket fra Kai Havertz, tok seg til dødlinja og slo skrått ut til Evanilson. Hans skudd ble mesterlig blokkert til corner av Declan Rice, som var veldig god selv om han fikk gult kort allerede i kampens 2. minutt.

Arsenal kom bare til halvsjanser også i den andre omgangen. Ødegaard hadde et skudd fra farlig posisjon i det 51. minutt, men Leandro Trossard sto i veien og blokkerte skuddet ufrivillig.

Fem minutter senere tok Trossard en Rice-corner på volley fra god posisjon, men ballen gikk over. Gabriel hadde en nikk rett over mål i sluttminuttene.

Arsenals seiersrekke ble stoppet, men lagets mesterligaambisjoner er ikke ødelagt. Forrige gang laget gikk videre i mesterligaens cupspill, i 2010, tapte Arsenal 1-2 i første åttedelsfinale i Porto, men vant returkampen 5-0 på hjemmebane.

