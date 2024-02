Mbappé skjøt PSG mot kvartfinale etter sterk andreomgang mot Sociedad

Paris Saint-Germain-laget er mindre stjernestinnt enn på mange år, men kanskje er dette sesongen det omsider skal lykkes i Champions League.

I det 58. minutt tok Ousmane Dembélé hjørnespark fra høyre. Lagkaptein Marquinhos vant en luftduell med to motspillere, og ved lengste stolpe kunne Mbappé helt alene slenge fram beinet og sende ballen opp i nettaket.

Hamari Traoré, som hadde markert Mbappé på dødballer, var på sidelinjen og fikk behandling. Takefusa Kubo stilte opp ved stjernespissen, men lot ham løpe uhindret fram.

Scoringen vekket for alvor hjemmelaget, som satte Real Sociedad-målet under press, og fem minutter etter scoringen sendte Mbappé en suser i tverrliggeren via hånden til gjestekeeper Alex Remiro.

I det 70. minutt ble det 2-0. Bradley Barcola fikk ballen ute på venstresiden. Real Sociedad-forsvaret hadde tilsynelatende kontroll, men han skapte ubalanse med farten. Han rykket forbi Traoré, nådde ballen foran Igor Zubeldia og tuppet den mellom beina på Remiro.

Vanskelig

Real Sociedad gjorde det vanskelig for hjemmelaget fra start med sitt høye og svært aggressive press. PSG-spillerne ble omringet av motstandere straks de fikk ballen og hadde problemer med å spille seg ut av forsvar.

Et par ganger greide PSG nesten å straffe den dristige taktikken, for det var masse bakrom når ballen ble vunnet gunstig. I det 6. minutt ble Mbappé spilt gjennom av Dembélé, men han traff ikke slik han ønsket, og Remiro sto for en god redning.

Det skulle forbli hjemmelagets beste sjanse i den første omgangen. Real Sociedad skulle få flere.

Etter et drøyt kvarter ble det farlig etter et innøvd frispark, der Mikel Merino fikk ballen på kant og bredsidet den inn i midten. Marquinhos klarerte til corner under hardt press.

Noen minutter senere slo en opplagt Kubo inn fra høyre, og André Silva nikket rett utenfor krysset. Gianluigi Donnarumma var etter ballen, men hadde neppe kontroll.

I tverrliggeren

Aller nærmest var Merino noen sekunder på overtid i omgangen, da han fant rom til å avslutte fra 20 meter. Venstrebeinsskuddet gikk snorrett mot krysset, sneiet tverrliggeren og spratt over.

Real Sociedad var ubeseiret i høstens CL-kamper og vant sin gruppe foran Inter og Benfica. PSG tok bare ett poeng på tre bortekamper og snek seg så vidt videre på bekostning av Milan.

Onsdag skaffet PSG seg iallfall et utmerket utgangspunkt for å nå kvartfinalen.

Returkampen spilles i San Sebastián 5. mars.

