Barcelona mistet seieren – Osimhen reddet tafatt Napoli

Barcelona hadde tilsynelatende full kontroll i Sør-Italia, men ut av ingenting slo Osimhen nådeløst til. Nigerianeren kom seg fri fra sin oppasser og sendte keeper Marc-André ter Stegen feil vei.

Dermed kunne han sette ballen lavt og nærmest midt i mål.

Før det hadde Napoli ikke skapt noe som helst i den første av to åttedelsfinaler. De lyseblås første avslutning kom så sent som 16 sekunder ut i 2.-omgangen, men etter utligningen var det et helt annet lag på banen. Plutselig så Barcelona-spillerne litt kjørt ut.

Robert Lewandowski ga de spanske gjestene 1-0 etter en times spill på Stadio Diego Armando Maradona. Det gjorde spissveteranen på klassisk med en kjapp førsteberøring og en påfølgende resolutt avslutning.

Polakken har hatt sine kritikere denne sesongen, men i det siste har Lewandowski vist at han fortsatt kan være farlig foran mål.

Returkampen mellom sist sesongs spanske og italienske seriemestere spilles i Barcelona 12. mars.

