Arnautovic gjorde opp for misser – sikret Inter seier over Atlético Madrid

Østerrikeren erstattet Marcus Thuram ved pause i en til da sjansefattig forestilling. Det var han som kom til muligheter i den andre omgangen, men de to første utnyttet han dårlig.

I det 49. minutt slo Federico Dimarco et innlegg bak forsvaret. Ved lengste stolpe nådde ballen Arnautovic. Han kastet seg fram og beinet ballen langt over.

Et snaut kvarter senere fikk han en enda større sjanse, etter fint veggspill med lagkaptein Lautaro Martínez. Han fikk avslutte fra kort hold, men igjen føk ballen over tverrliggeren.

I det 79. minutt var det hans tur. Etter et balltap av Reinildo kontret Inter raskt, og Martínez ble spilt gjennom. Jan Oblak reddet alene med argentineren, men ga retur ut til siden. Der dukket Arnautovic opp og scoret fra spiss vinkel. Samuel Lino prøvde å redde på streken, men lyktes ikke.

Forsvarte seg

Fram til da så Diego Simeones Atlético-lag ut til å kunne forsvare seg til et meget godt utgangspunkt foran returkampen. De grønnkledde gjestene skapte nesten ingenting, men slapp heller ikke til mange sjanser.

Martínez kom til de beste mulighetene i en sjansefattig første omgang. I det 36. minutt satte han hodet på Nicolo Barellas innlegg og noterte kampens første avslutning mellom stengene, men det ble enkelt for Oblak.

To minutter senere førte et balltap ved midtstreken til at Atlético-forsvaret kom i trøbbel. Thuram spilte Martínez fri, men skuddet var for dårlig, og via en motspiller endte ballen langt utenfor.

Rett før pause skjøt Thuram hardt, men rett på Oblak.

Hyllet Brehme

Mandag var det ti år siden Atlético Madrid i Simeones første CL-sesong som trener vant borte mot Milan på San Siro i åttedelsfinalen, på vei mot CL-finale. Denne gang ble det tap på samme arena, men spenningen om avansement er der fortsatt.

Inter spilte med sørgebind etter Andreas Brehmes død natt til tirsdag. Brehme spilte for Inter fra 1988 til 1992 som del av en tysk trio med Lothar Matthäus og Jürgen Klinsmann, og vant blant annet serien og Uefa-cupen. Inter-tyskerne ble også verdensmestere på italiensk jord i 1990, med Brehme som matchvinner i finalen.

