Stefan Johansen tilbake i norsk fotball – skrev under for Sarpsborg

33-åringen har signert en toårskontrakt med blåtrøyene.

– Man har vært privilegert og hatt en fin karriere og opplevd mye internasjonalt og med landslaget. Det har vært en fin reise og jeg ser veldig fram til den videre reisen med Sarpsborg. Med det trenerteamet og den utviklingen klubben er i, tror jeg at jeg kan bidra til å utvikle enda videre, sier han til klubbens nettside.

Overgangen er av den overraskende typen. Johansen har tidligere uttalt at han ville fortsette karrieren utenfor Norge, men velger nå i stedet å slutte seg til de blåkledde fra Østfold.

Den tidligere landslagskapteinen har vært klubbløs siden i sommer etter at han avbrøt kontrakten med engelske Queens Park Rangers. Han spilte sin siste tellende kamp i mai i fjor.

Vardø-gutten gikk til Bodø/Glimt i ung alder, men det var i Strømsgodset han skulle slå gjennom for alvor. Tre sesonger i Drammen kulminerte med seriegull i 2013 og en overgang til skotske Celtic.

Johansen spilte tre år i Glasgow før han tok turen sørover til England og Fulham. Der rykket han opp til Premier League, men slet med spilletid. Dermed fulgte et utlån til West Bromwich, og senere et utlån til QPR. Oppholdet i London-klubben ble senere gjort permanent.

Under Lars Lagerbäcks landslagsledelse ble han utnevnt som ny landslagskaptein. I 2021 ga han seg for Norge og stoppet på seks mål over 55 landskamper.