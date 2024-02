Newcastle slapp med skrekken – reddet uavgjort hjemme mot Luton

Til tross for opphentingen begynner håpet om Champions League-spill å svinne hen for Eddie Howes menn. Newcastle ligger på 9.-plass og er elleve poeng bak firer Tottenham.

Det var Newcastle som kom best ut fra startblokkene da Kieran Trippier slo et innlegg inn i boksen, og der skled Sean Longstaff ballen i mål etter bare sju minutter.

Det ble også starten på en ellevill målfest. Til pause sto det 2-2 etter at Gabriel Osho utlignet for Luton, mens Longstaff satte inn sitt andre mål for kvelden. Ross Barkley sørget for at lagene var likt igjen.

Etter pause rev Dan Burn ned Chiedozie Ogbene innenfor 16-meteren, og etter en VAR-sjekk fikk Luton tildelt straffe. Carlton Morris banket straffen kontant i mål.

Tre minutter senere økte Elijah Adebayo borteledelsen. Kieran Trippier reduserte igjen for Newcastle med 23 minutter igjen på klokken.

Kort tid etter sto Harvey Barnes for 4-4-utligningen.

Luton er på 16.-plass med 20 poeng. I en annen kamp slo innbytter David Datro Fofana til med to mål da Burnley hentet opp 0-2 til 2-2 hjemme mot Fulham. Fofana er innleid fra Chelsea og har en fortid i Molde.

Burnley ligger nest sist på tabellen med 13 poeng.

