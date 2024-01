Udinese-supporter utestengt på livstid etter rasismeskandale

Mannen er ikke den eneste skyldige, ifølge Udinese, men den første som ble identifisert i det klubben kalte «diskriminerende oppførsel» under lørdagens kamp. Arbeidet med å identifisere flere fortsetter.

– Vedkommende vil bli utestengt på livstid fra Udineses kamper og utestengelsen vil tre i kraft umiddelbart, skrev klubben i en uttalelse, og la til:

– Vi mener at dette er det som er nødvendig for å gjøre det klart at det ikke er plass for rasisme i fotball eller i samfunnet generelt.

Lørdagens Serie A-kamp mellom Milan og Udinese ble stanset etter at Maignan hadde fått nok av de rasistiske ytringene fra tribunen og marsjerte i garderoben. Lagkameratene fulgte etter.

Det internasjonale fotballforbundets (Fifa) president, Gianni Infantino, har reagert på skandalen. På X, tidligere Twitter, skriver han at Fifa kan sette inn strengere straffer mot rasisme:

– Vi må innføre automatisk tap for laget hvis supportere har ytret rasistiske meldinger og forårsaket avbrudd i kampen, samt utestengelser fra alle stadioner over hele verden og rettslige skritt mot rasistene.

Det er ikke første gang at det oppstår episoder med rasisme i italiensk fotball. Det har snarere blitt en gjenganger.