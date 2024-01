Stabæk håver inn millioner etter Orban-salg

Overgangssummen er på om lag 13 millioner euro, bekrefter Lyon. Det vil si snaue 150 millioner norske kroner etter dagens kurs.

Stabæk skal ha en videresalgsklausul på 15 prosent. Det gjør at de kan forvente rundt 16 millioner inn på konto etter salget. Han blir den første nigerianske spilleren i Lyons historie.

Orban har signert en fireårskontrakt som går ut i juni 2028.

Stabæk solgte Orban til belgiske Gent i januar 2023 for 3,3 millioner euro, som tilsvarte rundt 37 millioner norske kroner. Det betyr at de har tjent over 50 millioner på en spiller som aldri spilte høyere enn norsk 1. divisjon.

Det er sårt tiltrengt økonomisk støtte til bærumsklubben som rykket ned fra Eliteserien i fjor.

Nigerianeren tok den belgiske toppdivisjonen med storm etter overgangen i fjor. Han kom halvveis i den belgiske sesongen og endte med 15 ligamål på 16 kamper. Den imponerende halvsesongen gjorde ham attraktiv for mange europeiske klubber.

Denne sesongen har ikke vært like bra for 21-åringen, som står med 3 mål på 17 ligakamper.

Stabæk har gjort god bedrift de siste årene. Antonio Nusa, som i fjor fikk sin landslagsdebut, har blitt et brennhett overgangsobjekt i europeisk fotball den siste tiden. Der skal Stabæk også ha en omfattende videresalgsklausul.