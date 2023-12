Oppløftende Brann-forestilling tross tap mot Lyon

Det tok ikke mer enn seks minutter før franske Kadidiatou Diani scoret 1-0 med et flott skudd. Tidligere i sekvensen spilte Brann unødvendig bort ballen. Kort tid etter kunne Ada Hegerberg ha doblet ledelsen, men landslagsangriperen skjøt rett på Aurora Mikalsen.

Brann-keeperen holdt på å rote ballen i mål etter 17 minutter, men gjestene slapp med skrekken.

Etter halvspilt omgang utnyttet Hegerberg en feil i bortelagets forsvar og scoret 2-0. Det var spissens 61. mål på 64 opptredener i mesterligaen.

Trøstemål

Få minutter etter sidebyttet scoret Diani 3-0. Med en drøy halv omgang igjen ble Hegerberg tatt av banen. Kort tid etter fant Rakel Engesvik lagvenninne Justine Kielland inne i boksen, som på flott vis reduserte for Brann. Det endte likevel med en komfortabel seier for Lyon.

– En vakker scoring, sa NRK-ekspert Carl-Erik Torp om Kiellands mål.

Heldigvis for Brann endte det 0-0 i den andre puljekampen mellom St. Pölten og Slavia Praha. Dermed har bergenserne god kontroll på 2.-plassen etter at halve gruppespillet er unnagjort.

– Det var veldig gøy. Det var selvfølgelig tøft, og de straffer oss hardt når vi gjør feil. Vi får virkelig se hvor lista ligger. Hadde vi vært litt mer på i første omgang, kunne ting sett annerledes ut. Det var mye positivt i denne kampen, sa Signe Gaupset til NRK etter kampen.

CL-spesialister

Lyon valset over Slavia Praha med kalassifrene 9-0 i den første puljerunden. For tre uker siden ble østerrikske St. Pölten slått 2-0. Den franske fotballstormakten har vunnet mesterligaen åtte ganger de siste 13 sesongene.

– Vi tar hver kamp like seriøst, og har hele tiden fokus på det vi kan gjøre. Det er en turnering vi liker veldig godt, så vi gleder oss. Det er kjekt å møte et lag fra Norge, og det er viktig for norsk fotball. Både for å løfte damefotballen og utvikle den videre. Det handler om å nyte disse type kampene, sa Ada Hegerberg til NRK før oppgjøret mot Brann.

De tilreisende Brann-supporterne ble imidlertid snytt for søskenduellen mellom Andrine og Ada. Førstnevnte har trøblet med en kneskade i fire måneder, men 30-åringen har ikke gitt opp håpet om å være på banen når Lyon kommer til Bergen neste uke.

– Vi får krysse fingrene, sa mor Gerd Stolsmo til NRK i pausen mellom Lyon og Brann.

– Erfaringer vi ikke får hjemme i Norge

Brann gikk på sin side også seirende ut av de to første kampene denne CL-høsten, men få levnet laget noen sjanse til å ta poeng i Frankrike.

– De har mange fantastiske spillere, og det er en herlig ramme rundt kampen. Vi spiller mot en stor klubb og her får vi erfaringer vi ikke får hjemme i Norge. Vi må være oss selv og gjøre en god jobb, sa Brann-sjef Martin Ho til NRK før avspark.

Brann endte som nummer fire i Toppserien denne sesongen, men hadde en oppløftende andre halvdel av sesongen.

– Vi kommer til å lære mye av dette, og jeg tror vi kan bite godt fra oss. Det at vi er her, viser den utviklingen vi har hatt, understreket landslagskeeper Mikalsen til rettighetshaveren.

