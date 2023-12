Stabæks daglige leder gir seg etter nedrykket

Tunolds avgang bekreftes av klubben på egne nettsider.

Der heter det at Tunold har sagt opp sin stilling og takket ja til en stilling i et tannlegefirma. Han trer over i næringslivet ved utgangen av februar.

– Det er vemodig å slutte i en jobb som på mange måter har definert livet mitt de siste åtte årene. Det er ekstra tungt å forlate klubben når nedrykket var et faktum. Jeg skulle veldig gjerne overlatt stafettpinnen til en ny leder i øverste divisjon, sier Tunold selv om situasjonen.

– Uansett ble beslutningen min tatt for noen uker siden da Colosseum Tannlege ba meg bli med i en prosess for en spennende stilling i et selskap med store vekstambisjoner, legger han til.

Tunold har vært daglig leder i klubben over to perioder og takker denne gang av etter åtte år i sjefsstolen.

Styreleder Espen Moe takker den avtroppende toppsjefen for innsatsen.

– Dette er en uriaspost og mer livsstil enn noe annet. Jon har løst denne oppgaven på en utmerket måte gjennom sin evne til å se de store linjene. Samtidig skjønner han fotball og har slik sett vært en god støttespiller for alle ansatte i klubben, sier Moe.

Stabæk rykket ned til 1. divisjon etter å ha tapt 0-3 for Haugesund i siste serierunde.