Viking ikke i nærheten av medalje etter stortap mot RBK hjemme: – Brutalt

– Resultater er brutalt. Å slippe inn to mål med én mann mer er fryktelig, sa Zlatko Tripic til TV 2.

Etter en rekke på ti strake seire var siddisene virkelig med i gullkampen, men etter fire tap og én uavgjort på fem kamper i høst var de avhengig av at Tromsø eller Brann skulle snuble for at egen seier skulle holde til medalje.

Brann tapte 0-3 borte mot Strømsgodset, mens Tromsø så vidt greide 1-1 borte mot Vålerenga, men likevel endte Viking på 4.-plass.

– Vi hadde fokus på oss selv, og vi fortjente ikke mer i dag. Vi var ikke gode nok, konstaterte Tripic.

Fortjente det mer

– De tre som fikk medalje fortjener det kanskje litt mer enn oss, la han til.

For etter 26 minutter headet Ísak Thorvaldsson RBK i ledelsen på et innlegg fra Olaus Skarsem. Rett før innlegget ble slått skadet Leo Cornic seg, og han måtte bli byttet ut med Sverre Nypan.

Etter hvilen tok Stavanger-gutt Adrian Pereira seg inn i boksen, dro av en mann, spilte vegg med Jayden Nelson og banket inn trøndernes 2-0-mål.

Et snaut kvarter senere stormet Nelson på en kontring og spilte videre til Thorvaldsson, som punkterte kampen med sin annen scoring for kvelden.

Kortvarig håp

Viking fikk imidlertid fornyet håp da Sander Tangvik bokset Lars-Jørgen Salvesen i hodet. Det resulterte i både rødt kort til keeperen og en straffe til Viking, som Zlatko Tripic banket inn.

Det hjalp lite da Rasmus Wiedesheim-Paul satte inn 4-1-målet for Rosenborg sju minutter på overtid, før også Nypan noterte seg på scoringslisten tre minutter senere.

