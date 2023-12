Molde med svak cupfinaletest – uavgjort mot HamKam

Etter to strake seirer ble det med ett poeng mot HamKam søndag. Magnus Grødem utlignet til 1-1 på overtid på straffespark etter at Eric Kitolano ble felt.

Det er nok ikke egnet til å skremme en eneste person med nordlandsk blod i årene foran det som skal skje i hovedstaden om en knapp uke.

Bodø/Glimt kommer til Oslo og Ullevall som klar favoritt. Laget tok en suveren serietittel uten egentlig å ha blitt utfordret i særlig grad og avsluttet med tre poeng mot Sarpsborg.

Mange trodde før sesongen at Molde ville by Bodø/Glimt på kamp om serietittelen, men slik ble det ikke. Laget fra Romsdal endte på 5.-plass i Eliteserien til tross for at de har en av de absolutt beste stallene. Salget av flere profiler gjorde dem for svekket.

28 minutter var spilt da bortelaget tok ledelsen. Kamma hadde allerede sikret plassen og hadde ikke altfor mye å spille om, bortsett fra den berømte æren. Vidar Ari Jónsson sto bak scoringen fra rundt fem meters hold, og han ble assistert av Julian Gonstad. Målet kom på en fin kontring mot et utspilt Molde.

Molde var best og skapte mest før pause, men det hjalp ikke siden effektiviteten ikke var på plass. Hjemmelaget styrte også det meste av spillet etter pause, men et defensivt HamKam forsvarte seg godt fram til hjemmelaget fikk straffesparket sitt på tampen.

[ Vålerenga berget kvalifisering: – Jobben er ikke gjort ]