Haaland benkes fra start mot Færøyene

Det har vært usikkert rundt hva slags rolle Manchester Citys storscorer kom til å få i torsdagens kamp.

– Han får du se hele andre omgang, lover Ståle Solbakken overfor TV 2.

Tirsdag sa landslagssjefen at publikum «kan få se et bra norsk lag med kanskje spillerne de aller mest ønsker å se».

Norges lag: Mathias Dyngeland – Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Ajer, Leo Østigård, David Møller Wolfe – Kristian Thorstvedt, Sander Berge, Fredrik Aursnes – Oscar Bobb, Jørgen Strand Larsen, Aron Dønnum.

Haaland er Norges soleklare hovedattraksjon. Han står med 27 mål på 28 landskamper, og det er kun Jørgen Juve (33 mål) som er foran ham på lista over landslagets toppscorere.

Martin Ødegaard er satt ut av skade og blir ikke å se i årets to siste Norge-oppgjør. Det er første gang at landslagskapteinen mangler i en tropp under Solbakken. Sander Berge tar over armbindet og lederrollen på banen.

Som varslet står Brann-keeper Mathias Dyngeland mellom stengene i Ørjan Nylands fravær. Søndag får Egil Selvik (Haugesund) sjansen mot Skottland.

Det står ingen poeng på spill i kampen mot Færøyene. Planen var at den skulle gi god oppladning til en avgjørende puljefinale mot skottene, men Norge ble slått ut i EM-kvalifiseringen allerede under oktobersamlingen.