Ada Hegerberg scoret sitt 60. CL-mål

Den franske storklubben er enorm favoritt i en gruppe der Brann og St. Pölten er de øvrige lagene. Tsjekkiske Slavia, seedet som nest beste lag i gruppa, var ingen målestokk.

Over halve startelleveren til Lyon tegnet seg på scoringslista i første omgang, inkludert begge midtstopperne, men Hegerberg måtte nøye seg med to assist. De leverte hun til Daniëlle van de Donk, som gjorde 2-0, og Vanessa Gilles, som nikket inn en retur fra tverrligger til 3-0.

I det 58. minutt ble Hegerberg holdt igjen av Diana Bartovicova da hun var gjennom, og hun tok selv straffesparket. Hun ventet ut keeper og skjøt nesten midt i mål.

Litt senere ble Amel Majri åttende Lyon-scorer i kampen. I tillegg til de nevnte scoret Sara Däbritz, Eugenie Le Sommer, Kadidiatou Diani og Wendie Renard. Gilles ble eneste tomålsscorer da hun nikket inn 9-0.

Noen uker før landslaget skal kjempe for å berge plassen i A-divisjonen før neste års EM-kvalifisering, er det godt nytt at Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg leverte henholdsvis fire og tre målpoeng for sine klubber i mesterligaen. Begge var ute med skade under forrige samling.

(©NTB)