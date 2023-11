Pellegrino snytt for poengrekord da Glimt tok sitt tredje seriegull

Før kampen hadde nordlendingene en luke på seks poeng ned til Brann på 2.-plass. De trengte dermed bare uavgjort hjemme mot Aalesund.

Nikolai Hoplands selvmål fjernet all tvil. Det er tredje gang i historien at Glimt vinner Eliteserien.

Da dommeren blåste av kampen, stormet Glimt-supporterne banen og tok del i gullfeiringen.

– Det er fantastisk. Det er godt at vi endelig kan feire gullet med supporterne. Det er fantastisk at vi også kan gjøre det på hjemmebane, sa kaptein Patrick Berg til TV 2 omringet av gulkledde supportere.

– Dette viser at alt er mulig, la han til.

Fansen omkranset spillerne ute på banen, og Albert Grønbæk fikk til og med et dansk flagg da rettighetshaveren skulle intervjue ham.

– Det er en kjempeprestasjon av klubben. Stor skryt til hele stadion og alle som tar turen hit, sa Grønbæk.

– Det er fantastisk. Jeg må si tusen takk til alle lagkompisene mine. Jeg kan ikke takke dem nok, fortsatte han.

Pellegrino-annullering

Amahl Pellegrino trodde også at han hadde gjort seg selv historisk da han sendte Glimt opp i 2-0-ledelse på tampen av oppgjøret. Scoringen ville vært hans 24. for sesongen og sendt han opp i rekordmange 38 målpoeng.

Dessverre for Pellegrino skulle det vise seg at han var i offside, men det fant ikke VAR ut av før han hadde tatt en skikkelig seiersrunde og blitt byttet ut.

Pellegrino måtte dermed konstatere at han fortsatt er likt med Philip Zinckernagels serierekord fra Glimts gullsesong i 2020.

Det så nesten ut som klubben startet gullfesten allerede før avspark. De varmet opp til oppgjøret med fyrverkeri og pyroshow i gullfarger.

Glimt lot 18 år gamle Magnus Brøndbo få seriedebuten i mål.

Historiske

Bodø/Glimt ble historiske da de som første nordnorske klubb vant Eliteserien i 2020, og fulgte så opp med et nytt gull sesongen etter. I fjor endte de med sølvet, 18 poeng seriemester Molde.

Gultrøyene hadde en fantastisk sesongstart og så tidlig ut til å være den store gullfavoritten, men etter en svak rekke i sommer kom både Viking og Tromsø seg med i gullkampen.

Viking raknet fullstendig mot slutten og sto med fire tap og en uavgjort på deres fem siste kamper før søndagens hjemmeseier over Sarpsborg, mens Tromsø også måtte avgi for mange poeng for å virkelig true erkerivalen.

Til slutt var det bare Brann som kunne utfordre Glimt, men da bergenserne bare fikk med seg ett poeng hjem fra Sandefjord 29. oktober ble gullkampen i teorien avgjort.

Forrige serierunde ble det også klart at Aalesund ikke lenger hadde noen teoretiske muligheter til å holde seg i Eliteserien.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 28

Bodø/Glimt – Aalesund 1-0 (1-0)

Aspmyra

Mål: 1-0 Nikolai Hopland (selvmål 37).

Dommer: Steinar Hauge.

Bodø/Glimt (4-3-3): Magnus Brøndbo – Brice Wembangomo (Fredrik Sjøvold fra 86.), Brede Moe, Odin Bjørtuft, Fredrik Bjørkan (Adam Sørensen fra 86.) – Ulrik Saltnes, Patrick Berg, Albert Grønbæk – Nino Zugelj (Sondre Sørli fra 72.), Faris Pemi Moumbagna (Oscar Kapskarmo fra 72.), Amahl Pellegrino (Tobias Gulliksen fra 86.).

Aalesund (4-3-3): Sten Grytebust – Erik Frøysa, Amidou Diop, Nikolai Hopland, John Kitolano (Trace Murray fra 81.) – Henrik Melland, Håkon Hammer, Markus Karlsbakk – Bjørn Martin Kristensen (Isaac Atanga fra 81.), Moctar Diop (Martin Ramsland fra 59.), Kristoffer Ødemarksbakken.

Øvrige resultater: Bodø/Glimt – Aalesund 1-0 (1-0), Odd – Tromsø 1-2 (0-1), Sandefjord – Rosenborg 3-2 (3-0), Strømsgodset – HamKam 0-1 (0-0), Viking – Sarpsborg 2-1 (0-1), Vålerenga – Stabæk 0-0.

