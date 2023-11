Brann med viktig seier i medaljekampen – utsatte Glimts gullfest

Brann var avhengig av å vinne for at ikke Bodø/Glimt skulle bli seriemester allerede lørdag. Glimt sikrer imidlertid seriegullet om de slår Aalesund på hjemmebane søndag. Det skiller seks poeng mellom lagene.

Niklas Castro og Felix Horn Myhre scoret målene som sørget for at Brann tok viktige poeng i medaljekampen med seier i Haugesund. Bergenserne er fire poeng foran Tromsø, mens Viking er to poeng bak der igjen. Begge lag har én kamp mindre spilt.

Brann har ikke tapt på sine elleve siste seriekamper, og de har vunnet ti av dem. Brann rykket i fjor opp fra 1. divisjon og har fortsatt storspillet i Eliteserien.

18 seirer, fire uavgjort og seks tap er fasit foran sesongens to avsluttende kamper. Det er mot Glimt (h) og Strømsgodset (b).

30 poeng

Haugesund ligger på 11.-plass med to kamper igjen. Laget hadde bare tapt én av sine fem siste kamper før duellen mot Brann.

Rogalendingene har igjen Tromsø (b) og Stabæk (h) denne sesongen. Sancheev Manoharan har løftet laget etter at han tok over som trener etter Jostein Grindhaug tidligere i sesongen.

30 poeng bør holde til fornyet eliteseriekontrakt.

[ VIF-fest i alle formater etter at seriegullet ble sikret ]

Straffescoring

Brann fikk hull på byllen etter et kvarters spill. Castro satte ballen i mål fra straffemerket etter at Ulrik Mathisen hadde blitt lagt i bakken av Ulrik Fredriksen inne i 16-meteren.

Seks minutter før pause økte Myhre ledelsen etter en overgang. FKH kom til noen gode muligheter i forkant, men greide ikke utnytte dem. Det straffet seg da Myhre fikk stå alene på sju meter og sette ballen i hjørnet.

Keeper Mathias Dyngeland skal ha mye av æren for at Brann gikk til pause med ledelse.

2. omgang forløp uten de aller største sjansene. Brann kunne til slutt kontrollere inn seieren.

[ Lyn scoret ti i siste serierunde – må likevel ut i kvalik: – Surrealistisk ]