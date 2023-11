VIF-fest i alle formater

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Først fikk de gullmedaljene av fotballpresident Lise Klaveness, så feiret de en halvtime med supporterne før festen fortsatte inne i garderoben.

- Hvilken herlig lørdag, utbryter Mimmi Löfwenius i det hun danser inn i garderoben.

- Fantastisk. Jeg har ikke angret på overgangen fra Lillestrøm ett sekund, sier hun til Dagsavisen.

Satte rekord

Inne i garderoben er det kaptein Ingibjörg Sigurdardottir som tar føringen. Det danses og synges i noe som framstår som et rituale.

Hovedtrener Nils Lexerød prøver å ta ordet:

- Dere har tatt det tøffeste seriemesterskapet i Norge. Aldri før har et lag spilt så mange kamper før de er mestere. Jeg vil ikke se dere igjen før på tirsdag, sier han til elleville jubelrop fra spillerne.

De som jobber for en alkoholfri idrett har trange kår inne i denne garderoben. Champagnen ble sprettet ute på banen, her inne er det dansk øl det går i.

Full gullfest i VIF-garderoben etter seieren over Stabæk lørdag. (Reidar Sollie)

Ga premien til RBK

Når de er ferdige her skal de feire videre på puben Øst på stadion.

- Jeg ga pengene til Rosenborg. De trenger jo litt trøst nå, sa Olaug Tvedten, som fikk bestemannspremie på 10.000 kroner fra NRK, men som må gis til en breddeklubb.

Da syntes hun Rosenborgs kvinnelag var en passende mottager. For da de bare klarte 1-1 mot LSK Kvinner var gullkampen deres kjørt. Det hjalp også at de er trukket ett poeng av NFF for økonomiske uregelmesigheter.

Full guffe mot cupfinalen

- Jeg har jo aldri blitt seriemester, så dette betyr mye for meg også. Men dette er en triumf for et lag og et støtteapparat som har jobbet målrettet sammen i to år. Det får følger økonmisk og praktisk, jeg tror relevante spillere lettere vil velge Vålerenga nå, sier Nils Lexerød til Dagsavisen når vi har forlatt garderoben for å la jentene feire for seg sjøl.

Det betyr også en enklete vei inn i kvalifiseringen til Mesterligaen neste år.

Men han glemmer ikke at laget skal møte Rosenborg to ganger nå, først i den siste serierunden som var utpekt som en seriefinale, så cupfinalen på Ullevaal.

- Seriekampen betyr mer for Rosenborg enn for oss, men vi tar fokus på disse kampene fra tirsdag. Nå skal jentene få feire, avslutter Lexerød.

Da er det offisielt: Vålerenga er seriemester 2023. (Heiko Junge/NTB)

---

FAKTA

Dette er de ti siste vinnerne av Toppserien i fotball for kvinner:

* 2023: Vålerenga

* 2022: Brann

* 2021: Brann (vant som Sandviken)

* 2020: Vålerenga

* 2019: LSK Kvinner

* 2018: LSK Kvinner

* 2017: LSK Kvinner

* 2016: LSK Kvinner

* 2015: LSK Kvinner

* 2014: LSK Kvinner

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen