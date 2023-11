Nytt tungt CL-innhopp for Thiago Holm – tapte 0-6 i Madrid

Det ble rått parti i den spanske hovedstaden. Celtic måtte spille drøyt 70 minutter med ti mann, og det gjør man ikke ustraffet i den gjeveste europacupen.

Álvaro Morata og Antoine Griezmann sørget for 2-0 halvveis, og utover i 2.-omgangen rant målene inn. Atléticos angrepsduo fikk en scoring til hver seg, og i tillegg ble det nettsus på Samuel Lino og Saúl.

Seieren er tidenes største for Atlético Madrid så lenge turneringen har gått under navnet Champions League. Klubbens største europasifre kom mot irske Drumcondra (8-0) i 1958.

Thiago Holm slapp til som Celtic-innbytter rett etter hvilen. Det var hans andre CL-kamp etter overgangen fra Vålerenga. Tidligere i høst debuterte trønderen med å bli utvist i åpningskampen mot Feyenoord i Nederland.

Tirsdag kom nok et rødt kort for Celtic. Denne gangen var det slutt for Daizen Maeda etter en halvspilt omgang.

Etter fire runder topper Atlético gruppe E med åtte poeng, mens Lazio følger bak med sine sju. Italienerne slo Feyenoord 1-0 på eget gress tirsdag etter en scoring fra Ciro Immobile.

Feyenoord er puljetreer med seks poeng når to runder gjenstår. Helt sist ligger Celtic med ett poeng.

[ Haaland scoret to, feiret som Drogba og sendte Manchester City videre ]