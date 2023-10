Dette er Norges vei til fotball-EM

Tre kamper gjenstår for Norge i den pågående EM-kvalifiseringen: Kypros (borte torsdag), Spania (hjemme søndag) og Skottland (borte 19.11). Norge kan fortsatt bli blant de 24 nasjonene som skal delta i sluttspillet i Tyskland neste år. Mulighetene er kraftig svekket, men dette skal til for at Norge skal bli blant de to beste i pulja som får EM-plass:

Stillingen nå: Skottland 15, Italia 9 (en kamp til gode), Norge 7, Georgia 4, Kypros 0.

A: Norge må vinne sine tre resterende kamper.

B: Hvis Skottland slår Italia i Sevilla torsdag, er Skottland klare for EM. Da blir det en slags finale om 2.-plassen på Ullevaal søndag. Men Norge må som sagt også vinne den siste kampen mot Skottland samtidig som Italia også må tape for enten Kypros eller Georgia. Italia har igjen en kamp mer enn Skottland og Norge.

C: Hvis Spania slår Skottland torsdag, er skottene innen rekkevidde. Hvis Skottland også taper for Georgia borte i november, blir det en ren finale Skottland-Norge på Hampden Park 19. november. Med seier der er Norge i EM. Norge kan maksimalt få 16 poeng, Skottland har 15 nå.

D: Hvis Spania – Skottland ender uavgjort torsdag, er begge lag teoretisk innen rekkevidde. Men det resultatet svekker Norges sjanser betydelig. For da må Norge slå Spania med fire mål hvis de ender på samme poengsum for å komme foran dem i innbyrdes oppgjør. Innbyrdes oppgjør teller foran målforskjell i denne kvalifiseringen. I tillegg må Skottland tape for Georgia i november.

E: Skulle kampen Georgia-Skottland i november ende uavgjort, må Norge vinne med to mål på Hampden Park for å komme foran i innbyrdes oppgjør.

F: Skulle Italia miste poeng mot Kypros og Georgia i november, endrer forutsetningene seg. Det er så lite sannsynlig at det ikke regnes inn her.

G: Hvis Norge ikke blir topp to, kan det bli en ekstra sjanse via et Nations League-omspill. Det vil bestå av to enkeltkamper som spilles 21. og 24. mars 2024. Det er tre land som kvalifiserer seg via Nations League. Norge var det 24. best rankede i Nations League 2022. For at Norge skal komme til playoff må 17 av de 23 landene foran Norge på rangeringen kvalifisere seg gjennom den ordinære kvalifiseringen. Norge ligger i øyeblikket an til å være det høyest rangerte laget som havner utenfor playoff, men det kan endre seg etter hver runde. Dette skjer uavhengig av hvilken plassering Norge ender på i den ordinære kvalifiseringen når den er slutt 19. november.

PS. Også Georgia har en teoretisk sjanse til å bli nummer to i pulja, men da kan ikke Spania vinne noen av sine resterende kamper. Spania har igjen fire kamper å spille, de andre nasjonene tre.

Komplisert? Ja. Både for det norske landslaget og for alle som skal beregne Norges EM-sjanser.

Oppdateres når neste runde er spilt!

FAKTA

EM i Tyskland spilles fra 14. juni til 14. juli 2024. Åpningskampen spilles i München, finalen spilles i Berln.

Sluttspillet skal bestå av 24 lag. 20 av disse kvalifiserer seg gjennom den kvalifiseringen som nå pågår. I tillegg til Tyskland som allerede er kvalifisert som vertsnasjon. Tre EM-plasser skal fordeles gjennom playoff i mars, basert på fjorårets Nations League-resultater og hvordan den pågående kvalifiseringen ender.

